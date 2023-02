Adeyemi marca, Chelsea para em Kobel e Borussia Dortmund larga na frente nas oitavas da Champions

No Signal Iduna Park o Borussia Dortmund recebeu o Chelsea e saiu de campo vitorioso. A bola rolou na última quarta-feira (15) valendo pela ida das oitavas de final da Champions League e o Dortmund conseguiu sair na frente no confronto com gol de Adeyemi, que marcou o único tento da partida.

Além do gol de Adeyemi o jogo ficou marcado pela boa atuação de Kobel, que fez sete defesas, evitando o que seriam gols de empate e/ou virada do Chelsea.

Kobel brilha e Adeyemi coloca o Dortmund na frente no placar

Com 16 minutos, em uma falta batida da esquerda, Thiago Silva subiu sozinho, mas desviou a bola com o braço e mandou a bola pro gol, mas anulado, além de render um amarelo para o zagueiro brasileiro. 10 minutos depois Brandt carregou e achou Haller na área, pela direita, que bateu forte, mas na rede pelo lado de fora.

Com 31 minutos, em contra-ataque, João Félix recebeu a bola pelo meio da grande área e chutou colocado, mas mandou por cima do gol. No lance seguinte, em jogada ensaiada de escanteio, Adeyemi recebeu a bola na entrada da área e chutou forte, mas por cima do gol.

Com 37 minutos Havertz achou o passe para João Félix, que recebeu sozinho dentro da área e conseguiu o toque de cavadinha, mas acertou o travessão! Aos 42 Brandt foi lançado na direita, arrancou e driblou o defensor, achando Wolf na entrada da área, que bateu cruzado, forte, para mandar a bola pela direita do gol.

Kobel em mais uma grande atuação (Foto: Divulgação/Borussia Dortmund)

No segundo tempo, aos nove minutos, James bateu uma falta e mandou ela por cima da barreira, mas Kobel voou no canto esquerdo para espalmar e salvar o Dortmund. No roubo de bola de Adeyemi, o atacante achou Brandt no meio, que chegou batendo, mas nas mãos de Kepa.

Aos 16 minutos James conseguiu o chute de direita e Kobel espalmou por cima do gol, espalmando e salvando o Dortmund mais uma vez.

E no lance seguinte, após o escanteio, Adeyemi recebeu a bola para arrancar no contra-ataque, tirou um defensor, tirou Enzo Fernández, invadiu a área e driblou Kepa para bater por gol vazio, abrindo o placar com um golaço para o Dortmund!

Com 32 minutos, no cruzamento da direita feito por João Félix, Koulibaly chutou forte e Kobel espalmou, mas ela ia na direção do gol e, em cima da linha, Can afastou para longe!

E nos acréscimos da segunda etapa Enzo Fernández chutou forte de fora da área e Kobel voou no canto esquerdo para espalmar e salvar o Dortmund mais uma vez na partida!

Próximos jogos e jogo de volta

O Borussia Dortmund volta a campo no domingo (19), às 13h30, quando recebe o Hertha Berlin pela Bundesliga. O Chelsea joga no sábado (18), recebendo o Southampton às 12h, pela Premier League.

O jogo de volta acontece no dia sete de março, às 17h, no Stamford Bridge. Lembrando que não existe mais a ‘regra do gol fora’, então qualquer vitória do Chelsea por um gol de diferença leva o jogo para a prorrogação e possíveis pênaltis. Vitórias por dois ou mais classificam o Chelsea e empates ou vitórias do Dortmund classificam o time alemão.