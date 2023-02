Chelsea pressiona, mas Fulham segura empate em Stamford Bridge

O Chelsea empatou com o Fulham em 0 a 0, nesta sexta-feira (3), pela 22ª rodada da Premier League, em Stamford Bridge. Os Blues pressionaram o rival, mas não foi o suficiente para derrotar o adversário.

O resultado mantém os Whites na frente do Chelsea no Campeonato Inglês, e deixam o lado azul de Londres em um momento turbulento na temporada.

“Come on, Blues”

Sob o comando de Graham Potter, o Chelsea entrou em campo com um time bastante reforçado, dentre eles o argentino Enzo Fernandez,, ex-Benfica, e contratação mais cara da história dos Blues.

Já o Fulham, não ficou preso na defesa, mesmo fora de casa, os visitantes assustaram os mandantes em diversos lances de perigo, principalmente com o Willian pela esquerda. Pelo lado dos azuis, Mudryk e Ziyech foram os protagonistas, mas nem com a dupla inspirada, o Chelsea foi ao intervalo na frente.

Na volta do intervalo, o ritmo do jogo não foi diferente, algumas boas chances foram criadas para ambos os lados, mas o resultado seguiu zerado. Potter e Marco Silva fizeram mudanças nos times para alterar a situação da partida. Por fim, o placar foi o mesmo até o final. 0 a 0.

Tabela e compromissos

Com o resultado, o Chelsea permaneceu na 10ª posição, com 30 pontos. Já o Fulham, subiu para a 6ª colocação com 32 pontos, na Premier League.

O próximo compromisso do Blues é no sábado (11), às 09h30, contra o West Ham, no London Stadium, pela Premier League. Por outro lado, os Whites recebem o Nottingham Forest, no mesmo dia, ás 12h, no Craven Cottage, pela mesma competição.