Após eliminação, Conte admite possibilidade de sair do Tottenham: “Eles podem me demitir antes do final da temporada”

A passagem de Antonio Conte no Tottenham pode estar próxima do fim. Após a eliminação dos Spurs para o Milan, nesta quarta-feira (8), nas oitavas de final da Champions League, o técnico italiano admitiu a possibilidade de deixar a equipe.

“Meu contrato termina em junho, veremos – eles podem me demitir antes mesmo do final da temporada. Talvez as expectativas fossem maiores e eles possam se decepcionar? O que importa para um treinador é tentar trabalhar e elevar a fasquia. Este ano estamos lutando para elevar a fasquia", disse Conte.

Com a eliminação da competição europeia, e sem chances de conquistar a Premier League, o Tottenham amargou a sua 15ª temporada sem conquistar um título.

O desempenho do time inglês diante do rival italiano gerou revolta dos torcedores, foram apenas dois chutes no gol de Maignan, e a indignação aumentou depois da expulsão do zagueiro argentino Cristian Romero.

Conte e o "fantasma" da Champions League

É válido ressaltar que Conte nunca foi longe na Champions League. Sua melhor campanha foi com a Juventus em 2013, quando foi eliminado nas quartas de final.

Ainda desapontado pela nova queda, o italiano pediu desculpas à torcida e ressaltou que o Tottenham não possui uma base sólida.

“Sinto muito pelos torcedores, mas não podemos inventar a vitória. É importante saber disso ou torcer por um milagre que um dia chegue um troféu para nós… temos que construir e ter paciência. Entendo que os torcedores não tenham paciência porque há muito tempo o Tottenham não ganha, mas o que posso prometer é que vamos continuar trabalhando e tentando melhorar.

Neste momento não temos uma base sólida para sermos competitivos para lutar para vencer, na minha opinião. Tentamos trabalhar e entender os jogadores certos para criar uma base e no mercado encontrar uma solução para melhorar, mas no momento o clube conhece meus pensamentos”.

Ainda sobre a sua situação como treinador dos Spurs, Conte encerrou falando da relação com o presidente do clube, Daniel Levy. Segundo a imprensa inglesa, os dois não possuem boa relação, devido a discordâncias internas.

“Tenho um ótimo relacionamento com meu presidente, mas isso não significa que eu não diga a eles qual é minha visão. Vamos ver. Temos que terminar a temporada. Temos contrato até junho. Estou feliz por trabalhar no Tottenham, mas no final vou tomar uma decisão. O clube conhece minha visão e meus pensamentos sobre a situação”, finalizou.