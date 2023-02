Conte avalia derrota e desconversa sobre futuro no Tottenham

Na tarde desta terça-feira (14), o Milan conquistou sua primeira vitória diante do Tottenham em toda a sua história. Jogando no San Siro, diante da sua torcida, os Rossoneros saíram na frente na disputa por uma vaga nas quartas de final da UEFA Champions League. O gol da vitória foi marcado por Brahim Díaz, no início do duelo, aos cinco minutos da primeira etapa.

Abrindo as disputas das oitavas de final, as equipes proporcionaram uma partida parelha do início ao fim. Nos primeiros 45 minutos, mesmo com o gol no comecinho, a equipe londrina foi superior ao Milan, mas não conseguiu transformar a superioridade em bola na rede. No segundo tempo, o cenário foi o oposto: a equipe italiana criou as principais chances de gol e poderiam ter ampliado o placar, mas não conseguiu fazer o segundo e a partida terminou no 1 a 0.

Ao final da partida, Conte buscou valorizar e não apontar erros

O técnico do Tottenham Antonio Conte procurou não apontar os erros ou atribuir culpados para a derrota da equipe. O italiano, na zona mista, buscou valorizar os jovens Sarr, estreante em Champions League, e Skipp, que fez sua primeira partida como titular em UCL.

"Estou muito feliz com o desempenho de Skipp e do Sarr. Jogar desta forma na Champions e no San Siro neste ambiente, normalmente é difícil. Este tipo de apresentação me deixa mais relaxado para o futuro. Sei que posso contar 100% com estes jogadores."

Além disso, o treinador fez sua análise da partida e entende que o jogo poderia ter sido outro se não fosse o gol com apenas cinco minutos de jogo.



"Acho que foi uma batalha do começo ao fim. Jogamos contra uma equipe com muita pressão e foi uma pena sofrer um gol aos cinco minutos e senti que nesta situação poderíamos ter feito muito melhor."

Além disso, muitos torcedores estão começando a questionar a permanência do técnico italiano que não consegue engrenar bons resultados sobre o comando do Tottenham. Alguns fãs do Spurs andam subindo hashtags como #ConteOut. Ao ser perguntado sobre isso na coletiva de imprensa, o treinador evitou falar sobre o futuro, mas falou sobre o carinho que tem pelo seu país natal.

"Não quero falar sobre o futuro, mas como ex-treinador da seleção italiana, as pessoas sabem o quanto a Itália significa para mim. Está em meu coração. Nunca excluí a possibilidade de voltar aqui um dia ."



Além das falas do treinador Antonio Conte, o atacante e capitão Harry Kane deixou suas palavras de incentivos em suas redes sociais após a derrota para o Milan.



"Jogo difícil fora de casa, mas estamos apenas na metade do caminho. Precisamos continuar lutando todos juntos. Obrigado a todos os fãs que viajaram!" - escreveu Harry Kane em seu Twitter.

Tough game away from home but we are only half way. We need to keep fighting all together. Thank you to all the fans that travelled! 🙌 pic.twitter.com/E5MTRramhP — Harry Kane (@HKane) February 14, 2023

Próximos confrontos das equipes

O Milan, vencedor do duelo de hoje pela partida de ida das oitavas de final da Champions League,, volta à campo neste sábado contra o Monza, fora de casa, às 14h, pelo Campeonato Italiano. Já o Tottenham Hotspur enfrenta o West Ham United neste domingo, em casa, no New Totteham Hotspur Football Stadium, às 13h30.



A partida de volta das oitavas de final da UEFA Champions League acontece daqui duas semanas, no dia 08/03, em Londres. Os Rossoneros jogam com a vantagem do empate contra os Spurs, que lutarão pela virada.