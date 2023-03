Harry Kane quebra recorde e se torna o maior artilheiro da história da Seleção da Inglaterra

O centroavante inglês, Harry Kane, viveu uma noite mágica nesta quinta-feira (23), no jogo contra a Itália, válido pelas Eliminatórias da Eurocopa.

Foi dele o segundo gol da vitória por 3 a 1, e agora, “Hurrikane” se tornou o maior artilheiro da história da Seleção Inglesa com 54 gols, superando Wayne Rooney.

No comparativo entre os dois jogadores, o astro do Tottenham atingiu a marca em 81 jogos, enquanto o ídolo do Manchester United e hoje aposentado, precisou de 120 partidas.

Aos 29 anos, Harry Kane disputou duas Copas do Mundo pela Three Lions, em 2018 e 2022. No Mundial na Rússia, ele foi o artilheiro com oito gols, número que o fez também ser o maior goleado inglês em Copas.

Nas redes sociais, o Tottenham fez uma publicação para prestigiar o seu principal ativo. Vale lembrar também que há pouco tempo, o camisa 9 se tornou o maior goleador da história dos Spurs, com 267 gols, sendo 200 na Premier League.

Veja os maiores artilheiros da Inglaterra: