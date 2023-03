Inglaterra segura pressão e vence Itália nas Eliminatórias da Eurocopa

Nesta química (23) tivemos a reedição da final da última Eurocopa, Itália e Inglaterra fizeram um grande jogo no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, válido pela primeira rodada das Eliminatórias para Euro de 2024. No fim, melhor para os ingleses, que dominaram o primeiro tempo e se seguraram na etapa final, jogando com um jogador a menos e uma parte dela. Rice fez o primeiro e Harry Kane fez o segundo gol inglês – o centroavante se isolou como o artilheiro máximo do English Team, com 54 gols, Retegui descontou pra seleção Azzurri.

Domínio inglês na primeira etapa

Com muitos desfalques, a Itália não se encontrou no primeiro tempo. A seleção inglesa nem precisou impôr um ritmo muito forte para abrir uma vantagem de 2 a 0. Logo aos 12 minutos, após escanteio cobrado por Saka, Harry Kane dominou na área e chutou travado, mas Declan Rice pegou o rebote e abriu o placar.

Perto do intervalo, novamente após escanteio cobrado por Saka, a bola chegou até Kane na área, mas o lateral Di Lorenzo desviou com o braço, pênalti marcado com ajuda do VAR. O próprio camisa 9 cobrou a penalidade, e fez, bola de um lado e goleiro do outro.

Foto: Divulgação / FA

Itália reage

O cenário do jogo de inverteu no segundo tempo. Mostrando muito mais movimentação, a Itália empatou aos dez minutos com um gol de estreante: Mateo Retegui recebeu ótimo passe de Pellegrini e chutou cruzado – nascido na Argentina, o atacante do Tigre tem cidadania italiana devido a um avô.

Empolgada, a seleção da casa seguiu encurralando os visitarem em seu campo. A pressão aumentou ainda mais após a expulsão de Luke Shaw, aos 34. Mas os ingleses se fecharam bem e seguraram o resultado: 2 a 1 para seleção da Inglaterra que voltou à vencer Itália após 46 anos.

Foto: Divulgação / FA

Tabus quebrados

Além do tabu quebrado de não vencer os italianos desde 1977, os ingleses não venciam a Azzurri fora de casa desde 1971.

54 vezes Harry Kane

Com este gol, Harry Kane se isola como o maior artilheiro da histórida da seleção inglesa, com 54 gols, um à frente de Wayne Rooney.

Próximos jogos

A Itália agora viaja para enfrentar a seleção de Malta, no domingo (26), às 15h45. No mesmo dia, a Inglaterra recebe a Ucrânia, às 13h.