Graham Potter é demitido após nova derrota no Chelsea

Na tarde deste domingo (2), o Chelsea anunciou a demissão do técnico Graham Potter. A rescisão aconteceu em comum acordo com o time londrino. Em má fase na Premier League,, o Chelsea foi derrotado no sábado (1), para o Aston Villa.

Sendo um dos times que mais gastou com contratações na última janela de transferências, o Chelsea esperava que a equipe correspondesse à altura. Entretanto, não foi o que aconteceu. O time ainda segue com altos e baixos e a derrota para os Villans foi a gota d'água para a saída do treinador.

Resultados de Graham Potter no Chelsea

Potter chegou ao Chelsea em setembro de 2022, após a demissão de Thomas Tuchel. O ex-treinador dos Blues, aliás, acertou recentemente com o Bayern de Munique.

Durante a passagem em Londres, Graham Potter esteve à frente do Chelsea por 31 partidas, somando 12 vitórias, oito empates e 11 derrotas. A equipe está atualmente na 11ª colocação da Premier League e não deve garantir vaga para as próximas competições europeias pelo torneio nacional, uma vez que está a 12 pontos do United, primeiro colocado para ir à Champions League 2023/24.

A única chance dos Blues conseguirem uma classificação pela Champions é pelo próprio torneio, já que estão nas quartas de finai contra o Real Madrid. Com a saída de Potter, Bruno Saltor assume o time interinamente.

Confira a nota oficial do Chelsea: