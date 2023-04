Milan tropeça em casa e empata sem gols com Empoli

Nesta sexta-feira (7), o Milan ficou no empate com o Empoli, em 0 a 0, em casa, no San Siro, os rossoneros ficaram em cima os 90 minutos, comótimas chances no segundo período da partida, porém o gol não veio. O time comandado por Stefano Pioli teve um pênalti e um gol de Olivier Giroud anulados.

Com 23 finalizações contra duas do adversário no jogo nesta sexta e 70% de posse de bola, o Milan termina a rodada em terceiro lugar, com 52 pontos, enquanto o Empoli é o 14ª, com 32. A equipe rossonera voltará a campo na quarta-feira contra o Napoli, pelas quartas de final da Champions League. Até pelas questões que o jogo de quarta tráz, Pioli decidiu poupar seus melhores jogadores.

O mandantes controlaram o primeiro tempo. Tiveram quase toda a posse de bola criando muitas chances, porém falhando nas conclusões.

A primeira chance boa dos mandantes aconteceu aos 13 minutos, com a defesa do goleiro Samuele Perisan na batida de Ante Rebic que também pegou o rebote de Theo Hernández. O Empoli jogou fechado, com os milanistas dependiam de chutes de fora da área. Mais para o fim do primeiro tempo, a oportunidade Rebic isolou a bola, ao bater de primeira.

Na segunda etapa os rossoneri tentaram abrir a defesa adversária, com cruzamentos, sem eficiência, dessa maneira os méritos defensivos do Empoli ficaram muito visíveis. O time mandante teve algumas reclamações de pênalti em várias oportunidades. Dessa maneira, era necessário acionar do banco Brahim Díaz e Alessandro Florenzi.Porém, as mudanças realizadas no segundo tempo não deram certo.

Com doze minutos da etapa final, o árbitro Matteo Marcenaro marcou pênalti para os mandantes, ao indicar que houve toque de mão do lateral Ebuehi. O VAR chamou o juiz, que após consultar o monitor identificou que não foi lance para pênalti, sendo assim anulou a marcação. Já aos 43 minutos, em troca de passes na entrada da área, Rafael Leão cruzou na segunda trave, no rebote sobrou para Giroud cabecear para o gol. O estádio foi a loucura com o gol suado que dava a vitória ao Milan. Mas, a alegria durou pouco com o VAR apontando o toque no cotovelo esquerdo do centroavante francês, anulando o gol e mantendo o placar em 0 a 0.