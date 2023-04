Juventus perde para Sassuolo e segue longe das vagas europeias

Sassuolo e Juventus se enfrentaram pela 30ª rodada o Campeonato Italiano neste domingo (16), e o time da casa venceu a partida por 1 a 0 com gol do francês Gregoire Defrel. Com a vitória, o Sasol se mantém no meio da tabela, enquanto a equipe de Turin fica mais distante da zona de classificação para as competições europeias da próxima temporada

Primeiro tempo quase parado

A primeira etapa foi morna, onde as equipes optaram por se estudar mais. Nenhuma grande chance foi criada, e as equipes poucos finalizaram. Ao todo, somente 8 finalizações no primeiro tempo, sendo que nenhuma delas na direção do gol. A Juventus teve mais posse de bola (56%), mas pouco produziu, enquanto o Sassuolo adotou uma postura mais defensiva, esperando algum erro da Velha Senhora para partir em contra ataque. No fim, a primeira parte do jogo terminou empatada e sem nenhuma emoção para os torcedores.

Gregoire Defrel: o nome da segunda etapa e do jogo

O Sassuolo voltou para o segundo tempo com uma mudança: Saiu o camisa 9 Andrea Pinamonti, para a entrada do camisa 92 Gregoire Defrel. Não demorou muito para que o jogador se acostumasse com a partida e chamasse a responsabilidade da partida. Aos 64 minutos, após cobrança de escanteio, o volante Fagioli tentou afastar mas mandou a bola no peito de Defrel, que dominou dentro da área e bateu forte no canto esquerdo de Perin, que nada pode fazer para evitar o primeiro e único gol da partida.

A partida terminou 1 a 0 para o time da casa, que chega a 40 pontos e se mantém no meio da tabela, já sem muitas pretensões no campeonato local.

Agenda

O Sassuolo volta a campo no próximo sábado (22), às 10h (horário de Brasília), quando visita a Salernitana, pela Serie A.

Já a Juventus volta a campo pela Europa League, na quinta-feira (20), às 16h (horário de Brasília), quando visita o Sporting pela partida de volta (a partida de ida foi 1 a 0 para o time de Turim). Pela Serie A, a Velha Senhora volta a campo no próximo domingo (23), às 15h45 (horário de Brasília), quando recebe o líder Napoli.