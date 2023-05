Manchester City sai na frente, mas cede empate para Brighton em jogo atrasado da Premier League

Em duelo atrasado válido pela 32ª rodada da Premier League disputado nesta quarta-feira (24), o Manchester City empatou por 1 a 1 contra o Brighton no Community Stadium.

Phil Foden abriu o placar para os campeões ingleses no primeiro tempo, mas Julio Enciso buscou o empate com um verdadeiro golaço, em jogo que seguiu movimentado no segundo tempo.

Com o resultado, o Brighton garantiu a sua vaga inédita para a Europa League 2022/23 com a quinta classificação na tabela da Premier League.

Brighton e Manchester City fizeram um primeiro tempo bem movimentado

Cumprindo com as expectativas pré-jogo, o técnico Pep Guardiola seguiu aplicando um revezamento em sua escalação titular pensando em preservar o elenco fisicamente devido às finais da FA Cup e da UEFA Champions League.

A primeira grande oportunidade foi dos Citzens logo aos 7'. Em jogada individual, Foden deixou a marcação para trás pela esquerda e atravessou buscando Haaland, que testou rente ao travessão do goleiro.

Na sequência, foi a vez de Gundogan dar um susto na torcida do Manchester City após um recuo acidental para Ortega. O goleiro deixou a bola escapar e teve que aplicar um carrinho para travar a finalização de Caicedo.

Aos 20', o Brighton chegou com enorme perigo pela primeira vez. Welbeck partiu para a cobrança de falta e bateu de chapa com muito efeito, acertando a bola na trave. O City respondeu e Haaland saiu no 1x1 contra Steele, mas o artilheiro se atrapalhou na finalização.

Após diversas finalizações, a bola finalmente entrou os 25 minutos. Mahrez descolou um passe sensacional para Haaland driblar o goleiro e rolar na medida buscando Foden, que venceu o bloqueio de Van Hecke para abrir o placar para o Manchester City.

O Brighton balançou as redes aos 31' com Mitoma aproveitando rebote do goleiro Ortega, mas o VAR anulou o gol detectando toque de braço do japonês. Porém, os comandados de Roberto de Zerbi buscaram o empate sete minutos depois graças à jogada de Enciso, chutando firme com perna direita no ângulo esquerdo.

Divulgação / Manchester City

VAR frustrou chances de Haaland no segundo tempo

A intensidade do primeiro tempo foi mantida logo no início da etapa complementar. Aos 3', Bernardo Silva recebeu de Kevin De Bruyne pela esquerda para levantar buscando Haaland que aplicou um voleio por cima do gol.

Na sequência, em sua primeira participação após deixar o banco de reservas, Palmer invadiu a área pela esquerda e obrigou uma ótima defesa do goleiro Steele. Dois minutos depois, Gross bloqueou o chute de Stones e Ferguson aproveitou a sobra, mas Ortega defendeu no reflexo.

O Brighton teve maiores oportunidades no segundo tempo e mais uma vez assustou aos 20' após finalização de Mitoma no cruzamento da esquerda, mas Ortega fechou bem o ângulo. Os Citzens responderam com Álvarez invertendo para Haaland chutar cruzado rente à trave de Steele.

Após acumular chances, Erling Haaland finalmente deixou a sua marca aos 34' na pequena área, escorando de cabeça após passe de Veltman, mas o VAR recomendou a revisão e Simon Hooper anulou após falta de Haaland em cima de Coldwill.

Na reta final, o Brighton tentou ameaçar mais o City para tentar buscar uma vitória no Community Stadium, mas não foi o suficiente para impedir mais um ponto dos campeões ingleses.

O Manchester City encerrará sua campanha na Premier League contra o Brentford, fora de casa. O Brighton também fechará a sua campanha fora de casa, contra o Aston Villa. Os dois jogos serão realizados no domingo (28), a partir das 12h30, pelo horário de Brasília.