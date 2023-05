Liverpool vence a sétima seguida e afunda o Leicester na zona de rebaixamento da Premier League

O Liverpool venceu o Leicester City por 3 a 0, nesta segunda-feira (15), no King Power Stadium, pela 36ª rodada da Premier League. Os gols foram marcados por Curtis Jones (2x) e Trent Alexander-Arnold.

Reds on fire!

O jogo começou cheio de expectativa, pois a vitória interessava ambos os lados. Lutando contra o rebaixamento, os Foxes poderiam se distanciar do Z-3 com os três pontos, enquanto o Liverpool manteria as esperanças por uma vaga na próxima UEFA Champions League em caso de triunfo.

A primeira boa chance na partida, aconteceu aos 11’, quando James Maddison deu uma linda fatiada para Barnes que tocou para Vardy e o camisa 9 finalizou em cima do goleiro Alisson. Se o duelo começou com os mandantes criando as primeiras chances, foram os Reds que abriram o placar.

Aos 32’, Alisson lançou para o ataque, em bate-rebate, a bola ficou com Salah que cruzou na medida para Curtis Jones colocar o Liverpool na frente.

E bastaram três minutos para a vantagem dos visitantes aumentar, novamente pela direita, Salah tocou para Jones que finalizou com estilo, fazendo o 2 a 0.

Sem forças para reagir, o Leicester foi para o vestiário em situação preocupante, já que a equipe desmoronou em campo num intervalo de cinco minutos, entre um gol e o outro. Por outro lado, o Liverpool conseguia uma importante vitória parcial.

Na volta do intervalo, os Foxes deixaram a bola com o Liverpool e decidiram apostar em jogadas de contra-ataque para poder diminuir a diferença no placar.

Mas essa estratégia não deu certo, e os Reds marcaram o terceiro, aos 70’, num golaço de falta do lateral-direito, Alexander-Arnold. Selando a 7ª vitória seguida do time de Jurgen Klopp.

E agora?

Com o resultado, o Liverpool segue na caça de Newcastle e Manchester United por uma vaga na próxima UEFA Champions League.

Os Reds possuem 65 pontos, um a menos que os rivais, mas a dupla possui um jogo a menos. Enquanto isso, o Leicester segue na 19ª posição com apenas 30 pontos, estando dois pontos atrás do Everton, primeiro time fora do Z-3.

Na próxima rodada, o Liverpool recebe o Aston Villa, em Anfield, no sábado (20), às 11h, em jogo válido pela 37ª rodada da Premier League. Já o Leicester visita o Newcastle United, no St James Park, na segunda-feira (22), às 16h, pela mesma competição.