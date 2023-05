Manchester United vence Wolves em Old Trafford pela Premier League

Em partida válida pela 35º rodada da Premier League, o Manchester United venceu o Wolves com tranquilidade por 2 a 0, em Old Trafford. Martial e Alejandro Garnacho anotaram os gols da equipe da casa.

Red Devils saem na frente com Martial

Os Devils, na primeira etapa, adotaram uma postura ofensiva, tentando criar jogadas a todo o tempo, porém, Wolverhampton, que não quis arriscar, por grande parte da etapa ficou recuado, e e chamando os donos da casa para a sua meta.

Porém, quando uma equipe, deixa com que o United ataque sua meta, e tente ficar o tempo todo recuado, a tendência é a pior possível. E foi dito e feito, os mandantes, vendo que não conseguiam chegar ao gol, trabalharam a bola com calma, esperando o espaço ser aberto, e chegando aos 31 minutos, do primeiro tempo, o meia Português disputa uma bola com Kilman, sai vencedor, e consegue fazer uma tabela com Sancho, recebendo a bola de volta, Fernandes acha o brasileiro rabisqueiro Antony, que acha escapa nas costas da zaga, e consegue achar Martial, que sozinho, tocou pro gol e correu pro abraço, Manchester na frente do placar.

Após o gol, ambos os times conseguiram criar boas chances, porém nenhuma com perigo eminente, e assim, os mandantes descem para o vestiário na frente.

Garnacho faz o dele, e confirma vitória

Foto : Divulgação/Man Utd

O segundo tempo foi iniciado, e diferente do que foi visto no primeiro, os Wolves que foram para cima nos primeiros minutos, mas apenas tentando tomar o espaço ofensivo, e tentando chegar com condições de fazer um gol. Mas não demorou muito para que o time de Erik Ten Hag reagisse, e achasse espaço, logo aos 14 minutos da segunda etapa, Bruno Fernandes achou espaço, mas chute vai para fora, mostrando que queriam jogo.

Chegando ao terço final da partida, após um jogo pegado durante um tempo, aos 30 minutos, United chegou com força, Weghorst finalizou bem, mas Bentley faz grande defesa, e salva os Wolves. E poucos minutos depois, novamente os visitantes são salvos pelo seu goleiro, desta vez, Casemiro solta pancada da entrada da área, mas Bentley salvou de novo.

E para o desespero para os torcedores dos Wanderers, o United não parava de chegar ao ataque, e apenas não tinha matado o jogo, por conta dos milagres operados por seu arqueiro, porém, como foi visto na primeira etapa da partida, quando se chama os Devils para sua meta, está brincando com fogo.

Aos 49 minutos do segundo tempo, já ao soar do apito final, o Man Utd, realiza um contra-ataque mortal, Bruno Fernandes lança para o argentino Alejandro Garnacho, que não estava para brincadeira, gingou para cima do lateral dos lobos, Semedo, que já ficou para trás, e assim, o atacante com espaço, chutou com muita categoria no cantinho, e decretou a vitória do Manchester United por 2 a 0.

Como ficou?

Com a vitória de hoje, O Manchester United, agora conta com 66 pontos somados na liga, e se encontra atualmente na quarta colocação, que é a última posição de classificação para a desejada Champions League.

Próximo Compromisso

Os Red Devils voltam a campo no próximo sábado (20), em que terá de enfrentar a equipe do Bournemouth, atualmente na décima quarta posição, no Estádio Vitality, às 11h.

Os Lobos, também voltam a campo no próximo sábado (20), em que terá de enfrentar a equipe do Everton no Estádio Molineaux. Seu adversário, atualmente se encontra na décima sétima colocação, com apenas um ponto de diferença para o Leeds Utd, que ocupa a primeira colocação da Zona de Rebaixamento.