Dominante, Manchester United vence Everton e volta ao terceiro lugar da Premier League

Em confronto válido pela 30º rodada da Premier League, neste sábado (08), o Manchester United recebeu o Everton em Old Trafford e não teve dificuldades para vencer o adversário por 2 a 0. McTominay e Martial anotaram os gols da equipe comandada por Erik ten Hag.

Com a vitória, o Manchester United voltou a respirar na Premier League, chegou aos 56 pontos e assumiu momentaneamente a terceira colocação da competição, abrindo seis em relação ao Tottenham, quinto colocado e que disputa vaga na Champions League.

O Everton voltou a perder depois de quatro jogos, onde tinha empatado com Chelsea e Tottenham nas últimas duas rodadas. A equipe continua com 27 pontos e pode entrar na zona do rebaixamento até o fim da rodada, já que Nottingham Forest e Bournemouth têm os mesmos números.

Primeiro tempo de domínio Red Devil

O primeiro tempo ficou marcado pelas oportunidades criadas pelo time da casa, que teve um xG de 2.79 nos 45 minutos iniciais. O time do Erik ten Hag dominou do início ao fim, criando chances atrás de chances, mas pecando nas finalizações.

Logo aos sete minutos, Rashford saiu na cara do Pickford e finalizou, mas o arqueiro do Everton fez o primeiro milagre do jogo, evitando a abertura do placar. Aos 11, outra grande oportunidade desperdiçada pelo Manchester United. Após escanteio, Antony finalizou colocado e a bola explodiu na trave direita. No rebote, Wan-Bissaka completamente livre e com o gol aberto, chutou mal e mandou para fora.

A única oportunidade do Everton no confronto saiu aos 18', quando a defesa do United cochilou e Simms entrou livre pela direita, mas o atacante chutou mal e mandou para fora. Aos 21', Bruno Fernandes lançou Antony pela direita, o brasileiro saiu na cara do Pickford, que fez outro milagre para evitar o gol do Manchester United.

Os donos da casa não paravam de criar oportunidades e ao mesmo tempo, de desperdiçar. Aos 24', De Gea lançou, Antony ganhou do zagueiro, entrou sozinho na área e finalizou, mas Pickford salvou novamente. Aos 27', Bruno Fernandes achou lindo passe para Rashford, que mais uma vez, saiu na cara do arqueiro e finalizou, mas sem sucesso.

De tanto insistir, o Manchester United abriu o placar aos 35', quando Sancho achou bonito passe quebrando a marcação e McTominay apareceu como um centroavante dentro da área para concluir. Aos 45', Antony recebeu pela direita em contra-ataque, banlançou contra a marcação e chutou colocado, mas Pickford voou e fez bonita defesa.

Segundo tempo de administração

Na etapa final, o roteiro foi muito diferente do primeiro tempo, onde a equipe da casa finalizou 21 vezes e perdeu inúmeras oportunidades. O Manchester United voltou mais reativo e viu o Everton gostar do jogo.

Mas o bom momento da equipe de Liverpool durou pouco. Aos 66', Pickford apreceu novamente para salvar o Everton, quando Bruno Fernandes achou passe em profundidade para Sabitzer, que finalizou e o arqueiro defendeu.

Aos 70', o segundo do United. Após domínio errado do Coleman, Rashford ficou com a bola completamente livre e acionou Martial, que concluiiu para o gol. A partir deste momento, a equipe da casa adiminstrou o resultado no campo ofensivo, trocando passes e buscando o terceiro, mas sem construir grandes chances até o apito final.

Próximos jogos

Agora, o Manchester United muda o foco e pensa na Europa League, onde enfrenta o Sevilla na próxima quinta-feira (13), às 16h, em Old Trafrord, em confronto válido pelas quartas de final do torneio. O Everton volta a campo apenas no próximo sábado (11), quando enfrenta o Fulham, em casa, às 11h.