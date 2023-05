Manchester City vence o Chelsea com os reservas e levanta a taça da Premier League

O Manchester City venceu o Chelsea, neste domingo (21), por 1 a 0. Com um time escalado com a maioria de reservas, os mandantes não tiveram dificuldades para bater o rival, com gol do argentino Julián Álvarez.

Festa no “aquário do tubarão”

O Manchester City entrou em campo para o clássico contra o Chelsea, já campeão inglês, então o clima no Etihad Stadium era de festa dos torcedores e jogadores. Dessa forma, o técnico Pep Guardiola escalou um time com a maioria sendo reservas para a partida.

E, mesmo sem força máxima em campo, o City abriu o placar aos 12’, com o argentino Julián Álvarez. Em erro na saída de bola dos Blues, Palmer recebeu pela esquerda e achou o atacante entre os zagueiros, que bateu com categoria no canto direito de Kepa.

Por outro lado, tendo com o que tinha de melhor à disposição, o time de Frank Lampard criou pouco, chegando com perigo apenas duas vezes a zaga adversária. As únicas chances reais de gols foram num ataque com Sterling, que chutou em cima do goleiro Ortega e com Gallagher que cabeceou uma bola na trave.

Apesar da vantagem, os Citizens seguiram apertando a marcação sobre o Chelsea que se segurou como pôde. Na volta dos vestiários, o ritmo seguiu o mesmo, com uma leve melhora do Chelsea, fazendo o Ortega trabalhar.

O Manchester City ampliou o placar com Álvarez, de novo, mas o gol foi anulado por toque do braço de Mahrez na bola, no começo da jogada. Sem outras bolas nas redes, o resultado permaneceu o mesmo, vitória e comemoração de taça do City.

E agora?

Na última rodada da Premier League, o Manchester City visita o Brentford, no domingo (28), às 12h30. Mas antes, enfrenta o Brighton, também fora de casa, em cumprimento de um jogo atrasado, na quarta-feira (24), às 16h.

Já o Chelsea tem caminho similar, pois encara o Manchester United, na quinta-feira (25), às 16h, e fecha sua participação no Campeonato Inglês contra o Newcastle United,, em casa, também no domingo e no mesmo horário.