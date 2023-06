David Moyes exalta West Ham após título histórico da Conference League

Nesta quarta-feira (7), o West Ham conquistou o seu primeiro título após 44 anos de jejum com a vitória diante da Fiorentina por 2 a 1, em Praga, na República Tcheca, levantando o primeiro troféu da UEFA Europa Conference League.

Tudo indicava que a decisão do título ocorreria apenas na prorrogação, mas a visão fundamental de jogo do brasileiro Lucas Paquetá deixou Jarrod Bowen no 1v1 contra o goleiro adversário. O artilheiro não desperdiçou e marcou o gol do título aos 45 minutos do 2º tempo.

A Fiorentina tentou buscar o gol de empate nos acréscimos, mas o juiz apitou aos 52 minutos e consagrou o título do West Ham na Eden Arena em uma noite inesquecível para os torcedores de um dos clubes mais tradicionais do futebol inglês.

O West Ham chegou a abrir o placar com Said Benrahma em um pênalti convertido após o VAR detectar toque no braço do capitão da Fiorentina, Cristiano Biraghi. Porém, a resposta italiana foi imediata com Giancomo Bonaventura buscando o empate cinco minutos depois.

A partida extremamente travada com a Fiorentina tendo problemas no terço final após controlar a posse de bola enriquece ainda mais o roteiro dos comandados de David Moyes, técnico que superou um risco de demissão para devolver o West Ham aos títulos.

Em entrevista ao canal BT Sport após a grande conquista, o veterano técnico elogiou bastante o clube e a comunidade em seu primeiro grande troféu na carreira, além de ter agradecido ao futebol e a família pelos grandes momentos inesquecíveis.

Com o título da UEFA Europa Conference League, o West Ham está garantido na próxima temporada da UEFA Europa League, segunda competição mais importante do futebol europeu, em 2023/24.

Aspas de David Moyes, técnico do West Ham

"Isto é fantástico. Eu tive uma longa carreira no futebol e você não tem muitos momentos como este todos os dias. Esse tipo de momento como técnico não acontece com frequência. Este é um grande momento para nós."

"É um clube brilhante no Norte de Londres que faz um trabalho maravilhoso na comunidade. É um grande clube familiar. Está cada vez melhor e mais forte. Este é mais um passo no caminho do progresso contínuo."

"Estamos invictos na Europa, o que é incrível. Ano passado só perdemos uma semifinal, dois anos incríveis e agora ganhamos mais um. Os momentos em que você comemora com sua família e ganha no último minuto do jogo não acontecem com frequência. Esta noite é uma sensação brilhante.

"Se alguém dissesse três anos atrás, quando eu aceitei o cargo, que eu evitaria o rebaixamento e terminaria com um título continental, eu diria que você estava louco. Esta competição tem sido ótima para nós, os jogadores têm sido notáveis."