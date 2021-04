Slavia Praga empata e deixa boa impressão diante do Leicester

Muitos esperavam um passeio inglês na República Tcheca. A realidade, entretanto, foi bem diferente na Eden Arena. Nesta quinta-feira (18), no jogo de ida da fase 16avos de final da UEFA Europa League 2020/2021, o Slavia Praga não apenas segurou o Leicester como, também, teve boas chances de vencer a partida. O placar final, entretanto, foi 0 a 0.

Os Foxes, armados no 4-2-3-1 por Brendan Rodgers, tiveram mais posse de bola: 53%. No volume ofensivo, entretanto, a vantagem foi dos Sesívaní: catorze finalizações totais (ante oito dos ingleses) e três ao todo (contra apenas uma dos ingleses). Os tchecos atuaram no 4-1-4-1 do treinador Jindrich Trpisovský.

De igual para igual

Sem se acovardar diante de uma equipe da tão badalada Premier League, o Slavia Praga começou o jogo estudando o adversário. Antes, porém, passou por uma provação pelos lados do Leicester: Harvey Barnes desceu pelo lado direito aos 15 minutos e finalizou, mas Ondrej Kolar defendeu bem. Os mandantes responderam seis minutos depois: Alexander Bah cabeceou cruzamento de Peter Olayinka e colocou a bola na trave direita.

No segundo tempo, a peleja ficou ainda mais truncada. Tanto que a maior chance da partida foi do Slavia Praga. Abdallah Sima encontrou Nicolae Stanciu no comando do ataque e ele finalizou no canto direito para boa defesa de Kasper Schmeichel aos 14 minutos.

Próximos jogos

As equipes fazem o jogo de volta da fase 16avos de final na próxima quinta-feira (25), às 17h (Horário de Brasília). Antes disso, o Slavia Praga viaja para enfrentar o Teplice, em jogo válido pela Fortuna Liga (Campeonato Tcheco) 2020/2021, no sábado (21), às 12h30. No mesmo dia, mas às 11h, o Leicester joga fora de casa contra o Aston Villa pela Premier League (Campeonato Inglês) 2020/2021.