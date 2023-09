Com duelos interessantes, Conference League tem grupos definidos

Na manhã desta sexta-feira (1), a UEFA realizou o sorteio da Conference League 2023-24, apontando todos os confrontos da fase de grupos da terceira principal competição mais disputada entre os clubes europeus. Após realização das repescagem, as chaves foram definidas em oito grupos, contendo quatro equipes em cada e os cabeças de chave foram os primeiros a serem sorteados.

Os primeiros confrontos da fase de grupos terão início no dia 21 de setembro, os mata-matas se iniciam em 15 de fevereiro e a final ocorrerá no dia 29 de maio de 2024 no Estádio Agia Sophia, em Atenas, na Grécia em partida única.

O torneio conta com muitas equipes qualificadas, dando destaque ao grupo E, que possui AZ Alkmaar, Aston Villa, Légia Varsóvia e o Zrinjski Mostar que teve azar no sorteio, todos são times tradicionais do velho continente e promete duelos de muitas emoções.

Confira todos os grupos

Grupo A

Lille (França)

Slovan Bratislava (Eslováquia)

Olimpija Ljubljana (Eslovênia)

KÍ Klaksvík (Ilhas Faroe)

Grupo B

Gent (Bélgica)

Maccabi Tel Aviv (Israel)

Zorya Luhansk (Ucrânia)

Breidablik (Islândia)

Grupo C

Dinamo Zagreb (Croácia)

Viktoria Plzen (República Tcheca)

Astana (Cazaquistão)

Ballkani (Kosovo)

Grupo D

Club Brugge (Bélgica)

Bodo/Glimt (Noruega)

Besiktas (Turquia)

Lugano (Suíça)

Grupo E

AZ (Holanda)

Aston Villa (Inglaterra)

Legia Varsóvia (Polônia)

Zrinjski Mostar (Bósnia)

Grupo F

Ferencváros (Hungria)

Fiorentina (Itália)

Genk (Bélgica)

Cukaricki (Sérvia)

Grupo G

Eintracht Frankfurt (Alemanha)

PAOK (Grécia)

HJK Helsinque (Finlândia)

Aberdeen (Escócia)

Grupo H

Fenerbahçe (Turquia)

Ludogorets (Bulgária)

Spartak Trnava (Eslováquia)

Nordsjaelland (Dinamarca)

Serão jogos de dois turnos, sendo seis no total. Os líderes de cada chave avançam direto para as oitavas de final, enquanto os segundos colocados irão para uma repescagem contra os terceiros colocados da Europa League, os vencedores avançam para as oitavas.

O atual campeão do torneio é o West Ham-ING, que conquistou a Conference League 2022-23, vencendo a Fiorentina-ITA por 2 a 1.

Datas de todos os confrontos

Rodada 1: 21 de setembro de 2023

Rodada 2: 5 de outubro de 2023

Rodada 3: 26 de outubro de 2023

Rodada 4: 9 de novembro de 2023

Rodada 5: 30 de novembro de 2023

Rodada 6: 14 de dezembro de 2023

Play-off preliminar: 15 e 22 de fevereiro de 2024

Oitavas de final: 1 e 14 de março de 2024

Quartas de final: 11 e 18 de abril de 2024

Semifinais: 2 e 9 de maio de 2024

Final: 29 de maio de 2024