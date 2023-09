De volta ao Barnabéu, Real Madrid vence Getafe de virada

O Real Madrid conquistou uma vitória aguerrida contra o "poderoso" Getafe, pelo excelente placar de 2 a 1, na estreia do novo Santiago Bernabéu, em Madrid, neste sábado (2). Os gols foram marcados por Borja Mayoral para os azuis e Joselu e Bellingham viraram o jogo para os Merengues. Os donos da casa com o resultado se isolam na liderança da tabela com 12 pontos em 4 rodadas, já os visitantes caíram para a 14ª colocação com apenas 4 pontos conquistados.

O jogo da volta ao Bernabéu

A partida teve início após um minuto de silêncio decretado pelo ábitro para homenagear todos os sócios torcedores falecidos do clube Madridista, algo que acontece em todos os primeiros jogos de temporada no estáadio do maior vencedor de Champions League. Os mandantes começaram a todo o vapor e pressionaram muito a equipe adversária.

O momento que definiu o primeiro tempo veio aos 11 minutos. Em tiro de meta do goleiro do Getafe, a bola foi escorada no meio campo havendo um pequeno momento de ping pong entre a defesa madridista e o ataque dos azuis, no qual a bola acabou sobrando para Mayoral, que livre de marcação e em posição regular driblou o estreante goleiro Kepa do Real e chutou para marcar o primeiro gol da partida. Ainda houve uma penalidade máxima para a equipe da casa, mas foi anulado pelo VAR por considerarem que não houve penalti.

Na segunda etapa com apenas um minuto de jogo e após duas alterações feitas por Carlo Ancelotti, os Merengues fizeram um gol com Joselu em rebote concedido pela defesa do Getafe, após escanteio cruzado na área. E depois de sofrer o gol, os visitantes se perderam no jogo. A posse de bola ficou toda com o time que jogava de branco, com 85% contra 15%. Era um volume de jogo avassalador, porém, a equipe da casa não chegava ao gol.

Já com quase 45 minutos do segundo tempo o árbitro deu nove minutos de acréscimos, que acabaram virando dez. Com isso, os mandantes tiveram todo o tempo do mundo para com calma, achar o gol que daria a vitória e consequentemente lhes garantiria a liderança isolada de LaLiga. A jogada veio em cobrança de lateral de Toni Kroos, que acionou Lucas Vásquez, que de fora da área mandou um foguete. O goleirão bateu roupa e a bola sobrou para Bellingham no rebote chutar cruzado marcando o gol decisivo do jogo.

Sequência

O Real Madrid volta a jogar no novo Bernabéu contra o Real Sociedad, pela 5ª rodada de LaLiga, às 17H, do domingo 17 de Setembro, por consequência de duas datas FIFA, que dão folga às competições mundo a fora. Por conta disso, nesse mesmo dia o Getafe enfrentará mais cedo o Osasuna, em casa.