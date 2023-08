Com show de Bellingham, Real Madrid vence Almería pela LaLiga

Pela segunda rodada da LaLiga, o Real Madrid venceu o Almería por 3 a 1 no Estadio de los Juegos Mediterraneos, em Almeria. Jude Bellingham foi o destaque da partida, com dois gols e uma assistência.

Primeira etapa de muita igualdade

Logo aos dois minutos do primeiro tempo, no primeiro ataque do Almería, Lucas Robertone cruzou e o ex-jogador do Real Madrid, Sergio Arribas, abriu o placar de cabeça e fez valer a lei do ex.

Após o gol, o que se viu foi uma enorme pressão dos visitantes na busca pelo empate. E ele veio aos 18, depois que Jude Bellingham aproveitou a sobra dentro da área, e empurrou a bola para o gol.

Foto: Divulgação/ Real Madrid

A primeira etapa seguiu com domínio do Madrid, até a parada técnica, aos 33. Depois da pausa, a equipe da casa conseguiu igualar as ações e até criou boas chances, porém, não conseguiu o gol do desempate e as equipes foram para o intervalo empatadas.

Domínio merengue

O Real Madrid manteve a pressão no segundo tempo e ela surtiu efeito rapidamente. Aos 59, o garoto de 100 milhões de euros, Bellingham, marcou seu segundo gol na partida, após subir de cabeça e desviar a bola pro fundo das redes após cruzamento de Toni Kroos.

Aos 71, após tabela com Valverde, Bellingham participou de mais um gol, após rolar para Vinícius Júnior acertar o ângulo e ampliar a vantagem madridista.

Com boa vantagem, os comandados de Carlo Ancelotti somente administraram a partida até o final, apesar de perderam algumas chances de ampliarem o placar.

Calendário

Ambas as equipes voltam a campo na próxima semana, pela terceira rodada da LaLiga. O Real Madrid enfrenta o Celta de Vigo, fora de casa, na sexta-feira (25) às 16h30. O Almería também jogará fora de casa, porém, contra o Cádiz, no sábado (26) às 12h30.