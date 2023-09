Palmeiras se prepara para um setembro de poucos jogos, mas crucial

O mês de setembro traz um período de relativa tranquilidade no calendário do Palmeiras em termos de quantidade de jogos, mas as partidas que estão por vir são ser de extrema importância para as ambições do clube nas competições em que está envolvido: o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

A agenda começa com um dos jogos mais aguardados do futebol brasileiro: o Dérbi contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O clássico está marcado para o próximo domingo (03), na Neo Química Arena, com início às 16h (horário de Brasília). Um confronto de grande rivalidade que sempre gera grande expectativa entre os torcedores.

Após esse confronto, o Palmeiras entrará em uma breve pausa devido à Data-FIFA, período em que as seleções nacionais irão entrar em campo para disputar as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O Verdão só voltará a entrar em campo no dia 15 de setembro, quando enfrentará o Goiás, também pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá no Allianz Parque, marcado para as 21h30 (horário de Brasília).

No dia 21, o Palmeiras fará seu último jogo no Campeonato Brasileiro antes de se concentrar na disputa da semifinal da Copa Libertadores. O adversário será o Grêmio, e a partida será fora de casa, com o apito inicial previsto para as 21h30 (horário de Braília).

O ápice do mês de setembro será o confronto na Copa Libertadores, quando o Alviverde enfrentará o temido Boca Juniors, na Argentina, no dia 28 de setembro, também às 21h30. Será o jogo de ida da semifinal, e a expectativa é de que o confronto seja de alto nível e repleto de emoções, já que ambos os times possuem históricos vitoriosos na competição.

Após o embate contra o Boca Juniors, o Palmeiras terá um novo compromisso pelo Brasileirão, contra o Bragantino. Originalmente marcada para o dia 30 de setembro, mas a data da partida deve ser remarcada devido à proximidade com o importante jogo da Libertadores.

Portanto, mesmo com poucos jogos agendados para setembro, o Palmeiras enfrentará desafios cruciais tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores, e a tensão nos torcedores alviverdes aumenta à medida que o mês se desenrola. O Verdão está determinado a buscar o sucesso em ambas as competições e manter seu nome no cenário do futebol nacional e internacional.

Agenda alviverde

03/09 - 16h00: Corinthians x Palmeiras – Campeonato Brasileiro

15/09 - 21h30: Palmeiras x Goiás – Campeonato Brasileiro

21/09 - 21h30: Grêmio x Palmeiras – Campeonato Brasileiro

28/09 - 21h30: Boca Juniors x Palmeiras – Copa Libertadores (Semifinal/Ida)

30/09 (a confirmar) : Red Bull Bragantino x Palmeiras – Campeonato Brasileiro