Argentina encara Bolívia fora de casa nas Eliminatória da Copa do Mundo

A segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 promete ser emocionante, com diversos confrontos de alto nível agendados para esta terça-feira (12). Destaque para a atual campeã mundial, a Argentina, que enfrentará a Bolívia no Estádio Hernando Siles, em La Paz, às 17h (horário de Brasília).

Os hermanos iniciaram a competição com uma vitória magra de 1 a 0 sobre o Equador, em casa. O astro Lionel Messi, utilizou sua maestria nas cobranças de falta e foi o herói da Argentina na estreia, garantindo a vitória albiceleste com um gol espetacular. A campeã do mundo está determinada a manter seu 100% de aproveitamento nas Eliminatórias e buscar a vaga na Copa do Mundo de 2026.

Por outro lado, a Bolívia teve um início traumático nas Eliminatórias, sofrendo uma goleada para a seleção brasileira na última sexta-feira (8). Com base nos critérios de desempate e, por conta do saldo de gols negativo, a equipe está na última posição da tabela e está ansiosa por uma recuperação. O jogo contra a Argentina é uma oportunidade crucial para os bolivianos mostrarem sua força e reverterem o quadro.

Para isso, os bolivianos terão que derrotar a equipe de Scaloni, que possui atualmente 11 jogos de invencibilidade. A última derrota albiceleste foi no Catar, no primeiro jogo da Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, a Argentina foi derrotada ao sofrer a virada para a Arábia Saudita, na estreia da competição. Guiados por Lionel Messi, os argentinos foram campeões mundiais no Catar, quebrando um jejum de 36 anos e coroado um dos melhores jogadores da história do esporte.

Prováveis escalações

Provável escalação da Bolívia: Viscarra; Quinteros, Jusino e Suárez; Medina, Villamil, Bejarano, Cespedes e Roberto Fernández; Arrascaita e Marcelo Moreno (Ábrego).

Provável escalação da Argentina: Martínez; Molina, Otamendi, Romero e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Nicolás González, Lionel Messi (Julian Álvarez) e Lautaro Martínez.

Após o duelo, será encerrada a data Fifa de setembro e os jogadores de ambas as seleções poderão retornar aos seus respectivos clubes. As rodadas seguintes das Eliminatórias serão em outubro, onde as equipes retornarão à disputa por vaga na Copa do Mundo de 2026.