Meia ex-Fluminense acerta com equipe da Arábia Saudita e celebra: “Feliz por voltar”

O meia brasileiro Dudu Figueiredoé mais um jogador que rumou ao futebol da Arábia Saudita,. O jogador, de 32 anos, com passagens por equipes como Coritiba, Fluminense, Náutico, entre outras, acertou com o Al-Kawkab, clube que atua na segunda divisão saudita, que é referente ao terceiro nível do futebol local, com contrato até junho de 2024.Essa será a quarta passagem de Dudu pelo futebol da Arábia Saudita. Anteriormente, o meia defendeu o Ohod, Al Taee e Al-Orobah. O brasileiro celebrou o acerto e a volta ao país árabe.

“Estou muito feliz por voltar ao futebol da Arábia Saudita, essa será a minha quarta passagem por aqui e estou bem motivado. Desde que cheguei aqui pela primeira vez, lá em 2017/2018, eu gostei muito do país, me adaptei rapidamente e criei um carinho muito grande. Já tive algumas outras passagens e sempre fui feliz. Espero poder desempenhar um grande futebol e ajudar a minha equipe da melhor forma possível”, disse.

Com o grande crescimento do futebol da Arábia Saudita, contratando grandes astros do futebol mundial, todas as outras divisões do esporte local têm crescido. Dudu falou sobre os primeiros momentos na equipe e destacou a expectativa para a temporada.

“O futebol da Arábia está com um projeto muito grande, não só focado na primeira divisão, mas no futebol do país todo, é um investimento grande. Todos os times estão se reforçando e trazendo jogadores de fora. Será uma temporada muito difícil, com muitos times qualificados. Vamos entrar com o pensamento de subir de divisão e sabemos que não será fácil, mas esse será o nosso objetivo”, concluiu.