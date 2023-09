Show de Hugo Duro garante grande vitória do Valencia sobre Atlético de Madrid

Em partida válida pela quinta rodada de LaLiga, o Valencia superou o Atlético de Madrid, por 3 a 0, em jogo realizado no Estádio Mestalla, em Valência. Os gols da partida foram marcados por Hugo Duro, duas vezes, e Javi Guerra.

Show de Hugo Duro

Em um início forte dos mandantes, Los Ches pressionaram o Atlético, principalmente pelo flanco esquerdo de ataque da equipe, e a pressão deu resultado logo aos quatro. Após linda jogada do ex-Brentford Sergi Caños, que aproveitou o corredor fragilmente coberto por Azpilicueta para executar um belo cruzamento, Hugo Duro antecipou Witsel e encheu o pé para abrir o placar no Mestalla.

Após o gol, o Valencia adotou uma clara estratégia: explorar os contra- ataques. O técnico Ruben Baraja montou um 4-4-2 que praticamente anulou o meio campo colchonero, e deixava o lado esquerdo da equipe livre para atacar as costas do lateral direito do Atlético, Azpilicueta.

Apesar do domínio na posse de bola, o Atleti não levava perigo ao gol de Mamardashvilli. Com isso, a bola puniu. Aos 33, Fran Pérez faz grande jogada após erro de passe no meio-campo e serviu novamente Hugo Duro, que deixou Savic deitado no chão para marcar um golaço e ampliar a vantagem para os donos da casa, que foram para o intervalo com a vitória parcial.

Virou passeio!

A segunda etapa seguiu o mesmo roteiro da primeira: maior posse de bola do Atlético de Madrid, porém, não suficiente superar o jogo praticamente perfeito feito pelo Valencia.

Aos 53, depois de mais uma roubada de bola no meio de campo, o Valencia ampliou a vantagem com lindo gol de Javi Guerra. O jovem volante de 20 anos recebeu passe de Thierry Correia, cortou dois marcadores e tirou de Oblak para aumentar ainda mais o triunfo dos morcegos.

O terceiro gol praticamente enterrou a equipe visitante, que não conseguiu pressionar em busca do empate. A equipe da casa não sofreu grandes sustos na partida, foi muito eficiente em seus contra- ataques e roubadas de bola para construir o placar diante de seu torcedor.

Tabela

Com a vitória, o Valencia subiu para a 5ª posição, com 9 pontos, ultrapassando o Atlético, que caiu para a 7ª posição, com 7 pontos.

Calendário

O Valencia volta a campo no sábado (23) às 16h (horário de Brasília), quando enfrenta o Almería, fora de casa, pela sexta rodada de LaLiga. Já o Atlético, volta a campo já na terça-feira (19), quando estreia na Liga dos Campeões 2023/24, contra a Lazio, fora de casa, às 16h. Pela LaLIga, a equipe joga o clássico contra o Real Madrid, no domingo (24) às 16h.