Comandado por Rooney, Gabriel Pirani comemora primeiro gol pelo DC United e mira playoffs da MLS

O meia-atacante Gabriel Pirani marcou seu primeiro gol pelo DC United na noite desta quarta-feira (20), em empate de 1 a 1 contra o Atlanta United. A equipe estava perdendo até os 35 minutos do segundo tempo, quando a chance apareceu e o brasileiro revelado pelo Santos e ex-Fluminense balançou as redes.

A equipe do Menino da Vila é comandada pelo ídolo histórico do Manchester United, Wayne Rooney. O DC United ainda conta com o atacante belga Christian Benteke, ex-Liverpool.

"Foi um momento muito especial para mim. Venha me adaptando ao novo momento em minha carreira. Trabalhei bastante desde que cheguei e pude ser coroado com esse primeiro gol. No último jogo acabou sendo anulado, e hoje pude comemorar (risos). Sou muito grato pela confiança que recebi dos jogadores e comissão técnica", disse Pirani.

Com o resultado, o DC está em nono lugar na classificação da Conferência Leste da MLS. O time da capital conquistou 36 pontos, em 30 jogos. Estão na última posição para playoffs na liga, restando quatro partidas para serem disputadas. A próxima partida do DC United será realizada já neste sábado (23), contra o NY RedBull, em Washington, às 20h30 (horário de Brasília).

Foto: Divulgação/DC United

"A MLS é bem competitiva e agora o mundo está de olho na Liga, por conta da chegada desses grandes jogadores. Vamos continuar buscando a chegada nos playoffs, que é o objetivo de todos aqui. A partida de ontem foi uma mostra da nossa vontade de chegar o mais longe possível nesse campeonato. Seguimos trabalhando", finalizou o brasileiro.

Camisa 10 do DC United, Pirani está emprestado pelo Santos ao clube dos Estados Unidos até fim da atual temporada, com valor de compra fixado. Antes do empréstimo, o jogador estava ao cedido ao Fluminense a pedido do técnico Fernando Diniz.

Desde os dez anos de idade no Santos, o meio-campista passou por todas as categorias do clube desde o Sub-11, conquistando Campeonatos Paulistas e Copa Zico. Na equipe profissional, Pirani já marcou três gols em sua temporada de estreia. O atleta tem vínculo com o Peixe até dezembro de 2025. Já pelo Fluminense foram 24 partidas e dois gols marcados. O mais importante aconteceu na final da Taça da Guanabara.