Próximo da saída do West Brom, Kieran Gibbs é alvo do DC United, Inter Miami e NY Red Bulls

Formado nas divisões de base do Arsenal e jogador com 229 partidas oficiais pelos Gunners, Kieran Gibbs (31) está próximo de trocar o futebol inglês pelo estadunidense. Segundo a ESPN Norte-americana, três equipes da Major League Soccer pretendem contratar o lateral esquerdo que está em reta final de vínculo no West Bromwich Albion.

Elogiado pelo lendário Arsene Wenger e convocado para o time principal da seleção inglesa a partir de 2010, Gibbs surgiu como um dos laterais mais promissores no começo da última década. Versátil, o defensor também chegou a atuar como meia e ponta nos Gunners, e por conta da sua ofensividade, adquiriu números como os seis gols anotados no time e mais 25 assistências.

Antes de deixar o Arsenal, Gibbs também defenderia por empréstimo o Norwich City em 2007/08, porém exatos dez anos mais tarde, já desgastado, deixou Londres para ir ao West Brom, clube em que defende até os dias atuais.

Com a ameaça de rebaixamento à Championship, o time de Sam Allardice poderá se desfazer de nomes caros para o clube. Seu contrato que é válido até 30 de junho já permite que o jogador assine um pré acordo com qualquer equipe. De olho nessa alternativa, três times da MLS já fizeram os primeiros contatos com agentes de Gibbs, são eles - DC United, Inter Miami e New York Red Bulls.

Como a Inter perdeu seus dois laterais esquerdos nesta temporada, a reposição de Gibbs é sinalizada como uma das melhores alternativas. Apesar da possibilidade de trazer o jogador de graça, para contar com o lateral no começo da temporada regular, certamente haverá necessidade de uma quantia financeira ao clube inglês.

Paralelo a isso os demais interessados analisam as opções de mercado e com cautela planejam seus investimentos. Gibbs na temporada atual jogou apenas 38% dos jogos como titular, somando apenas 10 jogos na equipe.