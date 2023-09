Barcelona marca três gols em oito minutos e vira o jogo contra Celta na reta final

Em um jogo alucinante do começo ao fim, o Barcelona conquistou uma heroica vitória contra o Celta por 3 a 2, neste sábado (23) no Estádio Olímpico Lluís Companys. Larsen e Douvikas marcaram para os visitantes, enquanto Lewandowski, duas vezes, e João Cancelo anotaram para o time catalão.

Com a vitória, o Barcelona chegou aos 16 pontos em seis partidas, mantendo-se no topo da LaLiga, seguido pelo Girona e Real Madrid. O Celta segue em alerta e está na 17ª colocação, com apenas quatro pontos, podendo entrar na zona de rebaixamento durante o decorrer da rodada.

O Celta abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, com Strand Larsen, depois do passe de De La Torre. Apesar da pressão, o Barcelona não conseguiu furar a defesa do adversário.

Na etapa final, o confronto ganhou contornos de drama. Aos 76 minutos, Douvikas marcou o segundo, depois da assistência de Iago Aspas. O Barcelona diminuiu cinco minutos depois, com Lewandowski.

Não parou por aí. Quatro minutos depois de ter diminuído, o Barcelona chegou ao empate com Lewandowski novamente, com passe do lateral-direito João Cancelo. Aos 89 minutos, o próprio Cancelo anotou o terceiro gol do Barça, virando o confronto nos últimos minutos

Próximos jogos

O Barcelona volta a campo na próxima terça-feira (26), às 16h30 (horário de Brasília), contra o Mallorca, fora de casa, em jogo válido pela sétima rodada de LaLiga. O Celta atua na quinta, às 14h (de Brasília), em casa, diante do Deportivo Alavés.