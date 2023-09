Alexia Putellas fala em "ponto de virada" na sociedade após o fim do boicote da seleção espanhola

A decisão das jogadoras espanholas de pôr fim ao seu boicote deveria ser um “ponto de virada” para a sociedade, diz Alexia Putellas. A maioria dos jogadores encerrou o boicote à seleção nacional depois de chegar a acordo com a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) na quarta-feira.

A RFEF comprometeu-se com “mudanças imediatas e profundas”, disse Victor Francos, secretário de Estado de Esporte. "Pode ser que haja um antes e um depois, acho que sim", disse a meia-campista do Barcelona, Putellas.

As jogadoras começaram o boicote depois que o então presidente da RFEF, Luis Rubiales, beijou a atacante Jenni Hermoso, após a vitória da Espanha sobre a Inglaterra na final da Copa do Mundo Feminina, em 20 de agosto. O beijo, que Hermoso disse não ter sido consensual, acabou levando à saída de Rubiales, enquanto o técnico da Espanha, Jorge Vilda, foi demitido.

Putellas, duas vezes vencedora da Bola de Ouro, acrescentou: "Acredito que os acordos pelos quais passámos a noite acordados tornarão o nosso esporte, o esporte feminino e, consequentemente, a sociedade, muito melhor."

O acordo para acabar com o boicote foi alcançado na madrugada de quarta-feira (20), após mais de sete horas de reuniões entre jogadoras, dirigentes da RFEF, a agência esportiva nacional do governo espanhol (CSD) e o sindicato das jogadoras Futpro.

“Estávamos detectando ao longo de muitas décadas, demasiadas, discriminações sistemáticas contra a seleção feminina. Tivemos que brigar muito para sermos ouvidos. Isso desgasta, de uma forma que não queremos que aconteça mais”.

Depois que a nova técnica Montse Tome convocou sua equipe da Liga das Nações na segunda-feira (18), as jogadores publicaram um comunicado dizendo que o boicote permaneceria em vigor. No entanto, elas se apresentaram para a Data Fifa na terça-feira porque poderiam ter enfrentado multas ou uma proibição da seleção nacional se tivessem permanecido ausentes.

Mesmo assim, duas jogadoras, Mapi Leon e Patri Guijarro, optaram então por deixar a equipe, embora Francos tenha dito que não enfrentariam sanções, descrevendo as suas decisões como "absolutamente respeitável".

Os treinos para a partida de sexta-feira (22) pela Liga das Nações da Uefa contra a Suécia foram retomados após as negociações de quarta-feira, mas a zagueira do Barcelona, Irene Paredes, disse que as jogadoras não se sentem completamente confortáveis em retornar à seleção nacional.

"Decidimos ficar, não exatamente porque nos sentimos confortáveis, dada toda a situação durante todo o mês e a forma como fomos convocados. Mas é o que achamos que temos que fazer, para que os acordos que foram feitos aconteçam e para que tudo isso avance”.

Paredes acrescentou que o grupo sente responsabilidade pelas jogadoras Sub-23 da Espanha, que poderiam ganhar uma chance no profissional caso a seleção principal se recusasse a jogar.

“É como passar uma bomba para jogadores talvez com menos experiência. Tudo o que queremos é jogar futebol em condições dignas e onde sejamos respeitadas. É por isso que estamos a tentar mudar as coisas para que, num momento [futuro], tudo o que as jogadoras tenham de fazer seja jogar."

Após o acordo de quarta-feira, a RFEF demitiu o secretário-geral Andreu Camps e pediu desculpas às jogadoras pelo que aconteceu após a final da Copa do Mundo Feminina – acrescentando que “acelerou” as “mudanças profundas” prometidas às jogadoras.

Além disso, Rubiales foi proibido de se aproximar de 200 metros de Hermoso depois de apresentar uma queixa legal. Comparecendo ao tribunal pela primeira vez na sexta-feira, Rubiales negou ter agredido sexualmente Hermoso.