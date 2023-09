Arsenal goleia Bournemouth e assume vice-liderança da Premier League

Valeu vice-liderança! O passeio do Arsenal sobre o Bournemouth foi um sucesso. Uma goleada de 4 a 0, no Vitality Stadium, pela sétima rodada da Premier League. O resultado deixou os Gunners na vice-liderança na competição.

Vantagem londrina

Os Cherries buscavam marcar em linha alta, visando diminuir os espaços dos adversários, que ficavam rodando a bola até terem a melhor oportunidade. E veio com Havertz, que se infiltrou bem na área e bateu cruzado. A bola desviou em Zabarnyi e balançou a rede pelo lado de fora. Aos 16, Odegaard levantou na segunda trave. Gabriel Jesus tocou para o meio, a bola bateu no travessão, ninguém tirou e Saka aproveitou para inaugurar o placar. Zinchenko também teve a chance de deixar os Gunners com um placar maior, mas parou na defesa do brasileiro Neto.

Aos 41, Nketiah recebeu em velocidade na área, Aarons exagerou no carrinho e cometeu a falta. A arbitragem marcou pênalti logo em seguida. Na cobrança, Odegaard deu uma paradinha, deslocou o goleiro e a redonda entrou lentamente para o canto direito. Bournemouth, que até em certas ocasiões, conseguiu igualar as forças, teve chance antes do término do primeiro tempo. Christie pegou sobra e chutou de primeira. Raya segurou firme.

Foto: Divulgação/Arsenal

Dá-lhe, goleada!

O cronômetro pouco andou na volta do intervalo e Neto já precisou trabalhar. Saka tocou de letra na pequena área. Zinchenko finalizou, mas o brasileirou evitou o terceiro gol. No entanto, nada pode fazer para evitá-lo, pouco depois. Odegaard dominou na área e acabou sendo atropelado por Christie. Outra penalidade máxima.

A cobrança ficou para Havertz, que também deslocou Neto e cobrou forte no canto direito. Aos 91, Smith Rowe ficou cara a cara com Neto, tentou tirar dele, que salvou com a ponta dos dedos. Três minutos depois, Odegaard cobrou falta na área e Ben White cabeceou no cantinho.

Como fica

O Arsenal sobe para o segundo lugar, somando 17 pontos, enquanto o Bournemouth cai para 18º, dentro da zona de rebaixamento, com apenas três pontos.

Próximos jogos

Os Gunners vão encarar o Lens, da França, na próxima terça-feira (3), no Stade Félix-Bollaert, pela Champions League. Os Cherries entram em campo apenas no próximo sábado (7), contra o Everton, no Goodison Park, pela Premier League.