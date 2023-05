Manchester City atropela Real Madrid e vai para a final da Champions League

Um verdadeiro show de Guardiola, foi o que presenciamos no Etihad Stadium. O Manchester City destruiu o Real Madrid por 4 a 0 e segue para a final da Champions League em busca da sua primeira taça. O nome da noite foi Bernardo Silva, que marcou dois e contou com ajuda de Militão (contra) e Julian Alvarez deu números finais a partida.

City passa o caminhão no Real

Nem parecia uma final entre duas grandes equipes, tamanha superioridade do Manchester City neste começo de primeira etapa, sempre com o consagrando "WM" de Guardiola. Primeiramente, Haaland cabeceou a queima roupa na perna de Cortouis, que afastou pro escanteio.

Alguns minutos depois, Gundogan recebeu livre na esquerda da grande área e bateu cruzado, a bola saiu no lado esquerdo. Logo em seguida, aconteceu uma das defesas mais fantásticas dessa Champions. Após cruzamento de De Bruyne, Akanji ajeitou de cabeça pro Haaland, que cabeceou firme. Courtois com uma das mãos, mandou pra fora de forma sensacional.

No entanto, não é toda hora que o Courtois vai salvar a pele do Real. Bernardo Silva foi servido pelo De Bruyne e de frente para a meta, mandou um balaço no fundo da rede: 1 a 0. Os merengues até tentaram responder com uma bola no travessão. Toni Kroos disparou de longe e ela foi na parte superior da trave.

Entretanto, o dia era mesmo de Bernardo Silva. Dessa vez, na esquerda, Gundogan bateu, Cortouis defendeu, mas na sobra Bernardo mandou de cabeça para a meta: 2 a 0. Os Citizens ainda tentaram ampliar o marcador , mas sem sucesso e o primeiro tempo acaba, com um baile em Manchester.

Militão e Alvarez completam o passeio

O Real voltou do vestiário mais aceso no jogo e obteve a primeira finalização na bola parada. Alaba cobrou uma falta na direita e Ederson deu um tapa pra linha de fundo, realizando a sua primeira defesa.

Mesmo com mais posse de bola, os madrilenhos não transfomaram isso em finalização. Diante disso, tranquilo, o Manchester só esperava o contra-ataque para matar. Quase acontecendo quando mais uma vez Halland parou em Courtois. Em uma boa troca de passes, o artilheiro recebeu sozinho e mandou rasteiro, o goleiro com a perna defendeu e foi pro escanteio, sendo o pesadelo do norueguês nessa semi.

A noite era mesmo do tubarão e foi em uma infelicidade de Militão que o City aumentou a contagem. De Bruyne levantou na área e o brasileiro colocou no seu próprio patrimônio: 3 a 0.

Nem toda a mística da camisa resolvia para o Madrid, já que Ederson quando era acionado. salvava lá atrás. Em um bate-rebate na área, Dani Ceballos tocou e o goleiro brasileiro salvou com o peito.

No restante final da partida ainda deu tempo dos Citizens transformar o placar em goleada. Em mais uma triangulação na entrada da área, Phil Foden entregou com capricho ao Julian ALvarez, que só fez deslocar Courtois. Terminando assim a noite histórica para os torcedores do Manchester.