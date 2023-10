DC United exercerá opção de compra de Gabriel Pirani, do Santos

O DC United, da Major League Soccer (MLS), está prestes a fechar a compra do meia brasileiro Gabriel Pirani. O jogador está emprestado ao time norte-americano pelo Santos. A informação é do jornalista Artur Fernandes, do portal "MLS Multiplex".

Segundo informações, o clube quer garantir a permanência do jogador brasileiro após o fim do empréstimo. O atual contrato se encerra em dezembro de 2023. Pirani tem 21 anos e vem ganhando destaque na MLS por sua evolução gradual. Tanto que nesta terça-feira (10), foi convocado por Ramon Menezes para a disputa do Pan-Americano do Chile com a Seleção Brasileira.

Evolução gradual de Gabriel Pirani chama atenção no DC United, que quer apostar no jovem

Gabriel Pirani chegou aos Estados Unidos com muita moral, mas não demonstrou um bom desempenho nos primeiros jogos. Entretanto, o jogador chegou a ter seu potencial reconhecido pelo técnico Wayne Rooney, que aposta no jovem como peça fundamental no futuro do time.

Em 2023, o jovem de 21 anos tem 10 partidas oficiais pelo DC United e um gol marcado, somando cerca de 837 minutos em campo. O único gol marcado pelo brasileiro foi no empate em 1 a 1 com o Atlanta United. Vale ressaltar que o DC United ocupa, atualmente, a 9ª colocação da Conferência Leste e ainda sonha com a classificação para o mata-mata da MLS.