Arsenal busca empate no segundo tempo e evita derrota para o Chelsea em clássico na Premier League

Em mais um clássico movimentado neste sábado (21) de Premier League, o Arsenal buscou o empate diante do Chelsea por 2 a 2 no Stamford Bridge, em partida válida pela 9ª rodada. Cole Palmer e Mudryk marcaram para os Blues, enquanto Declan Rice e Leandro Trossard marcaram a favor dos Gunners.

Chelsea dominou o primeiro tempo

Os Blues conseguiram aproveitar o bom momento e pressionaram o Chelsea desde o primeiro minuto, surpreendendo a equipe de Mikel Arteta que buscava reassumir a liderança do campeonato.

A movimentação do placar foi muito precoce pois árbitro marcou pênalti a favor dos mandantes aos 12' após olhar no VAR o toque no braço de Saliba dentro da área durante o cabeceio de Mudryk. Palmer cobrou com pé esquerdo e chutou com firmeza no canto direito para deslocar David Raya.

O Arsenal tentou valorizar mais a posse de bola no campo defensivo após o gol sofrido, mas o Chelsea voltou a assustar aos 29' e quase ampliou no chute cruzado de Palmer após jogada de Gallagher, com a bola raspando na trave.

Sem nenhuma finalização no alvo, os Gunners sofreram até o fim do primeiro temo e os Blues quase ampliaram no contra-ataque aos 44'. Sterling avançou e deixou com Gusto na entrada da área, mas o chute saiu por cima do gol.

Falha individual determinante possibilitou empate do Arsenal

Logo no início do segundo tempo, o Chelsea enfim conseguiu maior vantagem no placar graças à um golaço. A bola roubada por Gallagher no campo ofensivo terminou com Mudryk surgindo na ponta esquerda para levantar a bola, mas a tentativa de cruzamento virou um gol de cobertura no ângulo.

Aos 11', David Raya cometeu erro considerável e entregou a bola para Palmer, mas o goleiro conseguiu evitar o drible e retomou o controle da situação em mais um susto. Na sequência, Nicolas Jackson deixou o banco e recebeu de Sterling no contragolpe para ficar no 1v1 contra Raya, mas o jovem acabou se enrolando e perdeu o controle da bola.

O Chelsea conseguia manter o controle da partida no segundo tempo, mas um erro grave ocasionou o primeiro gol do Arsenal aos 32'. Sánchez falhou na reposição e deu a bola nos pés de Declan Rice, que bateu de primeira e venceu o goleiro adversário.

Embalado com o momento positivo, os Gunners partiram para cima e buscaram o empate aos 39 minutos. Após deixar o banco de reservas, Trossard recebeu lançamento de Saka pela direita e surgiu sozinho na segunda trave para esticar a perna direita e concluir no Stamford Bridge.

Tabela

Com a empate, o Arsenal foi a 21 pontos na tabela de classificação e agora ocupa a vice-liderança, atrás do líder Manchester City. O Chelsea teve a sua sequência de vitórias interrompida e agora está com 12 pontos, em 9º lugar.

Sequência

Na próxima rodada da Premier League, o Chelsea recebe o Brentford no sábado (28), enquanto o Arsenal terá pela frente o Sheffield United no Emirates. Antes, os Gunners enfrentam o Sevilla nesta terça-feira (24), na terceira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League.