Juve bate Milan em clássico italiano e se encosta nos líderes

Milan e Juventus se enfrentaram neste domingo (22), no San Siro, em confronto válido pela nona rodada da Serie A. A Velha Senhora venceu por 1 a 0 e chegou a terceira colocação da competição, enquanto os Rossoneros perderam a liderança para a Internazionale que venceu a equipe do Torino por 3 a 0 na rodada.

A primeira etapa foi equilibrada mas sem poucas chances de gol para ambas equipes. Foram 11 finalizações na etapa inicial, mas somente uma foi em direção ao gol. O principal lance do primeiro tempo foi aos 40 minutos, quando Malick Thiaw foi expulso direto pelo lado dos Rossoneros.

A etapa final também não foi muito animada. O Milan, com um jogador a menos, assistiu a Juventus trocar passes e dominar as ações do jogo, diferentemente do que aconteceu no primeiro tempo. A Velha Senhora criou algunas chances e aos 17 minutos abriu o placar com Locatelli, que acertou um chute de fora da área, que desviou no meio do caminho para deixar o goleiro Antonio Mirante sem chances de defesa.

Até o fim da partida, os visitantes continuaram controlando o jogo mas com poucas chances criadas para aumentar a vantagem, enquanto o Milan esperava por um erro da Velha Senhora para sair no contra ataque e buscar o empate.

O jogo terminou com vitória dos visitantes por 1 a 0, que chegam aos 20 pontos na competição (dois a menos que a líder Internazionale), e deixou os Rossoneros com 21 pontos na vice-liderança do campeonato italiano.

- Agenda

O Milan volta à campo na próxima quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília), quando visita o PSG no estádio Parc des Princes, pela UEFA Champions League. Já a Juventus volta a jogar somente no próximo sábado (28), às 15h45 (horário de Brasília), quando recebe o Verona no Juventus Stadium pela Serie A italiana.