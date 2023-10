Manchester City bate o United no Old Trafford e fica a dois pontos do líder

Na tarde deste domingo (29), o Manchester United recebeu o Manchester City no Old Trafford às 12h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 10ª rodada da Premiere League. Com o estádio lotado, o time da casa saiu derrotado por 3 a 0 em jogo que marcado por homenagens ao ídolo da equipe, Sir Bob Charlton.

Com o resultado, os Red Devils continuam na oitava colocação, com 15 pontos e os Citizens ficam em terceiro lugar, com os mesmos 24 pontos do Arsenal, o vice-líder. O time da casa vinha de uma sequência invicta de três jogo e o time visitante, agora, soma a terceira vitória consecutiva. A última derrota da equipe foi no jogo contra o Arsenal.

Goleiros protagonistas

No primeiro tempo, o Manchester United começou com bom volume de jogo e mostrou que poderia dar trabalho ao time comandado por Pep Guardiola, mas o bom volume de jogo durou apenas 7 minutos. No restante da primeira etapa, o City foi soberano, forçando Onana fazer boas defesas. O goleiro Ederson também fez uma defesa importante. O gol do time visitante saiu em uma cobrança de pênalti, de Haaland.

Manchester City absoluto

Na etapa complementar, os Citizens não deram oportunidade dos Red Devils reagirem e, se não fosse pelas boas defesas de Onana, a goleada poderia ter sido maior. Os outros gols do Manchester City saíram após um bom cabeceio de Haaland e, o outro, com o cruzamento do Norueguês e finalização de Phill Foden.

O nome do jogo

O atacante Erling Haaland foi o principal destaque do jogo. O jogador anotou os dois primeiros gols da sua equipe e deu uma assistência. Agora, o atleta tem 11 gols em dez rodadas da Premiere League. Amanhã (30), Haaland pode faturar a sua primeira bola de ouro.

Próximos compromissos

Na próxima rodada da Premiere League, o Manchester United recebe o New Castle, no dia 1/11, às 17h45 (horário de Brasília). Já o Manchester City recebe o Bournemouth, no sábado dia 4/11, às 12h (horário de Brasília).