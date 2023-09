Com gol nos acréscimos, Sport busca empate contra o Avaí pela Série B

Na noite desta sexta-feira (29), o Avaí recebeu o Sport no Estádio da Ressacada em duelo válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O embate terminou empatado em 2 a 2, os gols foram marcados por Giovanni e Rafael Thyere (contra), pelo lado avaiano. Peglow e Fabrício Daniel descontaram para os sportistas.

Com o empate sofrido nos acréscimos, os comandados de Eduardo Barroca permaneceram na 16ª posição com 32 pontos conquistados, seguindo na luta pela permanência na segundona.

Pelo outro lado, a equipe nordestina segue na vice-liderança com 54 pontos. Caso o Sport tivesse triunfado na Ressacada, retomaria a liderança do campeonato.

Vale ressaltar que o alviceleste terá dois desfalques confirmados para a próxima partida. Felipinho foi expulso nos acréscimos do segundo tempo. William Pottker estava pendurado, foi amarelado no começo do duelo, portanto terá de cumprir suspensão no compromisso seguinte do Avaí.

Primeiro tempo, gol relâmpago

Logo aos 27 segundos de jogo, os donos da casa abriram o placar. A defesa do Sport vacilou perto de sua área, o Avaí aproveitou a deixa e roubou a posse para si. Um bom passe vindo do lado esquerdo do campo de ataque caiu nos pés de Giovanni, que finalizou de perna direita e fez o primeiro gol da noite em Floripa, 1 a 0 para os avaianos.

O Rubro-Negro Pernambucano respondeu logo em seguida. Do lado direito do campo ofensivo do Sport, Jorginho efetuou bom cruzamento para a área, Peglow estava no lugar certo e apenas desviou com a lateral do pé para deixar tudo igual, 1 a 1.

Aos 37 da etapa inicial, o Avaí partiu em direção ataque pelo flanco esquerdo. Jean Lucas cruzou para área, entretanto Rafael Thyere mandou contra a própria meta, colocando os alvicelestes na frente novamente, 2 a 1.

Segundo tempo, bola na rede no apagar das luzes

A etapa final foi de superioridade do Sport, que chegou com mais perigo ao ataque adversário. Aos 19 minutos, Sabino arriscou um chute direto da intermediária que só não se transformou em gol, pois explodiu no travessão.

Outra boa chance dos visitantes aconteceu aos 35 minutos, quando Felipinho finalizou do meio da rua, no entanto, a tentativa do camisa 6 parou na boa defesa de Igor Bohn, goleiro do Avaí.

Nos acréscimos, enfim, o Sport chegou ao gol de empate. O escanteio pelo lado esquerdo do campo de ataque do Leão da Ilha caiu nos pés de Fabrício Daniel, que estava livre na pequena área, sem marcação, o atacante não desperdiçou e igualou o marcador, 2 a 2.

Anote na agenda, torcedor!

O Avaí volta aos gramados no próximo sábado (07), às 17h (horário de Brasília), o alviceleste medirá forças longe de seus domínios em confronto ante o Botafogo-SP.

Em contraponto, o Sport receberá a Ponte Preta na Ilha do Retiro na próxima segunda-feira (09), a bola rolará a partir das 20h (horário de Brasília).