Manchester United vence Luton Town e se aproxima do G-4 da Premier League

Neste sábado (11), o Manchester United conseguiu deixar a derrota para o Copenhagen pela Champions League e venceu o Luton Town com o placar de 1 a 0, no Old Trafford, em duelo válido pela 12ª rodada da Premier League graças ao gol marcado pelo zagueiro Lindelof, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Primeiro tempo sem grandes emoções

Os Red Devils entraram em campo sem a presença de Casemiro, que segue lesionado e deve retornar apenas no Natal. Além disso, o atacante brasileiro Antony começou no banco de reservas e entrou apenas no segundo tempo, após receber diversas críticas pelas últimas atuações.

A partida não fugiu dos prognósticos com o Manchester United controlando a posse de bola com mais de 80% e ocupando o campo ofensivo. Porém, os Red Devils finalizaram apenas uma vez no alvo, no cruzamento de Rashford para Hojlund na pequena área, parando em uma grande defesa de Kaminski.

A chance de Hojlund aos 10 minutos valeu 0,68 xG (gols esperados), uma enorme proporção dos 1,05 xG que o United produziu até este momento na temporada. Mesmo assim, o jovem simplesmente não consegue encontrar o caminho do gol na Premier League.

O Luton Town respondeu aos 36' com o cruzamento de Kabore para Morris testar firme no gol após encontrar muito espaço na grande área, mas o goleiro Onana fez outra defesa decisiva e salvou o United com a ponta dos dedos.

Na última finalização do primeiro tempo, Garnacho recuperou bola perdida pelo lado esquerdo e desafiou o goleiro adversário, mas Kaminski evitou o gol com outra bela defesa.

Gol decisivo de um herói improvável

O United voltou para o segundo tempo sem encontrar espaços novamente, mas a situação mudou com apenas 13'. McTominay falhou no movimento da finalização, mas a bola sobrou na medida para Lindelof bater na saída de Kaminski e abrir o placar no Old Trafford marcando o seu quarto gol em jogos de Premier League desde 2017/18.

Para a sorte do torcedor dos Diabos Vermelhos, o Luton Town não conseguiu nenhuma finalização de perigo no restante da etapa complementar. Aos 25', Antony deixou o banco e levantou na área para Rashford chutar de primeira, mas o goleiro Kaminski defendeu firme.

Com a estratégia de controle da posse de bola, o United dominou o adversário, mas a atuação mais uma vez levantou preocupações no torcedor pela baixa qualidade das finalizações durante os 90 minutos.

Este foi 50º jogo de Ten Hag na Premier League no comando do United. Ele é o 17º técnico a chegar a 50 jogos da primeira divisão com os Red Devils, sendo o único a vencer 30 dos primeiros 50 jogos pelo clube. Ou seja, mesmo com o desempenho questionável, os números são favoráveis para o técnico ex-Ajax.

Tabela

Com o resultado, o Manchester United chegou a 21 pontos na tabela de classificação e subiu para a sexta posição, apenas três pontos atrás do Liverpool, quarto colocado. Entretanto, os times Newcastle e Brighton ainda jogam nesta rodada e podem deixar o United em 8º lugar.

Por outro lado, o Luton Town chegou a oito jogos consecutivos sem vitórias e agora está em 17º lugar, com apenas seis pontos somados. Com um empate do Bournemouth, a equipe fechará a rodada dentro da zona de rebaixamento.

Sequência

As duas equipes voltam a campo apenas daqui a duas semanas, pois o futebol internacional mais uma vez pausará suas atividades para a Data Fifa. No dia 25, o Luton Town recebe o Crystal Palace. Um dia depois, será a vez do Manchester United encarar o Everton, fora de casa.