Luis Díaz marca no fim e Liverpool empata com o Luton Town fora de casa

O Liverpool visitou a equipe do Luton Town no Estádio Kenilworth Road, pela 11ª rodada da Premier League, em busca de mais uma vitória para brigar na parte de cima da tabela. A partida terminou com 1 gol marcado para cada lado e emocionante homenagem de Luis Díaz, que vive situação complicada com seus familiares.

O gol do time da casa foi marcado por Chong em um contra-ataque mortal, sem chances para a defesa dos Reds. Porém, o colombiano deixou tudo igual aos 95 minutos, salvando o Liverpool da derrota.

Pontaria ruim

Na primeira etapa, as equipes iniciaram com muita intensidade, procurando abrir o placar e administrar o restante do jogo. O time comandado pelo técnico Jürgen Klopp começou controlando a posse de bola, encontrando espaços com o uruguaio Darwin Núñez, mas com muitas finalizações desperdiçadas. Por outro lado, o Luton Town aparecia muito bem nos contra-ataques, utilizando a velocidade do atacante Ogbene e muito apoio da torcida apaixonada.

Emoção no fim​​​​​

O segundo tempo foi menos intenso, as equipes buscavam o detalhe para encontrar o caminho da rede, mas só aos 80 minutos o primeiro gol foi marcado. Em um contra-ataque perfeito, Kaboré cruzou para Chong abrir o placar e levantar a torcida da cidade de Luton.

O Liverpool estava quase desacreditado, mas já estava escrito que um nome decidiria a partida. O atacante colombiano, Luis Díaz, cabeceou para a rede, após um cruzamento certeiro de Elliott. Um gol que significa muito para o camisa 7 e sua família.

Foto: Divulgação/Luton Town



Situação delicada

O atacante do Liverpool, Luis Díaz, vive um momento difícil após ter o pai raptado por um grupo armado na Colômbia. O exército do país está na busca e tenta negociar um possível resgate com os criminosos. Diversas mobilizações tomaram o mundo do futebol nesta última semana por conta do caso. O técnico Jürgen Klopp comentou em uma recente coletiva: "As notícias da Colômbia nos dão um pouco de esperança. Estamos esperando pela verdadeira boa notícia".

Classificação e próximos compromissos

Com o empate, o Liverpool sobe uma posição na tabela, chegando na 3º colocação com 24 pontos. A próxima partida dos Reds será pela Europa League, enfrentando a equipe do Toulouse na quinta-feira (9).

O Luton Town ganha um posição, subindo para a 17º posição da Premier League. A equipe visita o Manchester United na próxima rodada da liga no sábado (11).