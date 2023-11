Internazionale tenta se firmar como ataque mais positivo do Italiano

Em grande fase na temporada, a Internazionale ainda busca alçar voos mais altos no Campeonato Italiano e o próximo compromisso será contra a Juventus neste domingo (26), às 16h45 (horário de Brasília), em confronto direto pela 13ª rodada, no Allianz Stadium, em Turim.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, os nerazzurris seguem isolados na liderança com 31 pontos somados. No entanto, a Inter de Milão também pode quebrar mais ainda esse recorde histórico neste fim de semana pelo Derby D' Italia.

Porém, o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi joga apenas pela vitória para se manter no topo do Campeonato Italiano nesta rodada.

Dessa forma, a Internazionale tenta se firmar como o ataque mais positivo do Scudetto, caso que balance as redes contra a Juventus no fim de semana. Nesse momento, o clube nerazzurri possui 29 gols em doze jogos e ainda tem o atacante Lautaro Martínez como artilheiro isolado da competição, com 12 tentos anotados.

Além do argentino, o técnico Simone Inzaghi ainda conta com grandes nomes de peso e tratam-se de Hakan Çalhanoglu, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram, que são as principais referências ofensivas da Inter nesta atual temporada.

Antes de entrar em campo pelo Derby D'Italia, o time lombardo ainda entra em campo nesta quarta-feira (29) para enfrentar o Benfica fora de casa, pela quinta rodada do Grupo D da Champions League.

Atualmente, a Inter de Milão ocupa a vice-liderança da chave e para se classificar em primeiro lugar, os italianos precisam trocer para que o Real Sociedad não vença seus últimos jogos restantes.

Internazionale terá força máxima para enfrentar a Juventus no Derby D'Italia

Diante da Juventus, a Internazionale deverá entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição para o confronto deste fim de semana em Turim.

Em contrapartida, os nerazzurris terão apenas três desfalques confirmados no Derby D' Italia, como nos casos do zagueiro Alessandro Bastoni, do lateral-direito Benjamin Pavard e do meio-campista Juan Cuadrado, que estão entregues ao departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.