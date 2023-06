Apesar da derrota na final da Champions, Inzaghi elogia jogadores da Inter: "Foram ótimos"

Manchester City e Inter de Milão fizeram neste sábado (10), a final da UEFA Champions League. O time inglês venceu por 1 a 0 com gol de Rodri, e a equipe de Milão amarga o vice-campeonato. A partida tinha o favoritismo todo depositado na equipe inglesa, mas a Inter fez um grande jogo e sai de cabeça erguida da partida.

Em entrevista coletiva, o técnico Simone Inzaghi rasgou elogios à sua equipe.

"Eles foram ótimos. Sei que é um momento difícil, queríamos a todo custo a Champions League, mas os jogadores têm de estar orgulhosos. Ontem, na coletiva, eu disse que não trocaria esses jogadores por ninguém e hoje o mundo inteiro viu o porquê."

O treinador falou um pouco sobre o que foi a partida, e pontuou o fato da equipe ter sofrido pouco.

"Devemos nos orgulhar do progresso alcançado, é a quinta final nos últimos 20 meses. Sofremos muito pouco, só me lembro de uma defesa de Onana em um chute do Foden. Os torcedores foram maravilhosos e nos permitiram chegar até aqui."

O italiano ainda lamentou o azar da bola de Lukaku não ter entrado graças a uma grande defesa do goleiro Ederson.

"Não sofremos muito hoje, mas em termos de jogo e movimentação poderíamos ter feito melhor no primeiro tempo. No segundo tempo criamos muitas situações de gol, mas faltou finalização. Nos últimos 20 minutos, de Gosens e Lukaku, me pergunto porque é que a bola não entrou, rever a lance da trave (de Dimarco) dói. Gostaria de ter jogado a prorrogação, o time merecia o empate"

Apesar da derrota, o comandante da equipe Nerazzuri deixou claro que acredita ser possível chegar em mais uma final de Champios já na próxima edição, e aproveitou para parabenizar a equipe do Manchester City.

"Temos todas as possibilidades de voltar à final da Liga dos Campeões. Honra ao Manchester City pelo percurso que fez nos últimos anos e mereceu a taça."