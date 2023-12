RB Leipzig bate Heidenheim em casa e entra no G-4 da Bundesliga

Neste sábado (02), o RB Leipzig conseguiu mais uma vitória importante no Campeonato Alemão e a vítima dessa vez foi o Heidenheim por 2 a 1, em confronto válido pela 13ª rodada, na Red Bull Arena.

Os gols da partida foram marcados por Loïs Openda e Yussuf Poulsen para os mandantes, enquanto Gimber descontou para os visitantes.

Com o resultado, o RB Leipzig pulou para a quarta colocação da Bundesliga nos 26 pontos e agora seca o Borussia Dortmund que ainda entra em campo contra o Bayer Leverkusen nesta domingo na BayArena.

Por outro lado, o Heidenheim aparece na 14ª posição com 11 pontos e pode ser ainda ultrapassado na tabela de classificação ainda nesta rodada.

Além disso, o RB Leipzig também chegou a sua terceira vitória consecutiva em três partidas e nunca mais perdeu na Bundesliga. No entanto, a última derrota do time comandado pelo técnico Marco Rose foi justamente para o Mainz 05 por 2 a 0, no dia 4 de novembro.

Em contrapartida, o Heidenheim não vence há três jogos na competição e liga o sinal de alerta para a degola antes do final do primeiro turno do Campeonato Alemão.

Gols só no primeiro tempo

Atuando como mandante, o RB Leipzig começou pressionando o Heidenheim na primeira etapa e criou bastante perigo para a área adversária, mas sofria para criar.

No entanto, aos 27 minutos, Loïs Openda invadiu a grande área, foi derrubado e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, o próprio belga convertou e inaugurou o marcador para os donos da casa.

Após o primeiro gol, o RB Leipzig ampliou sua vantagem no placar com Poulsen aos 44 minutos, que recebeu passe de Raum pela esquerda e se antecipou a defesa adversária para fazer 2 a 0.

Antes do intervalo, o Heidenheim ainda descontou com Gimber, que aproveitou cobrança de escanteio no meio da área e cabeçeou sem chances para o goleiro Blaswich que nada pode fazer.

Durante a segunda etapa, os dois times não criaram muitas chances e o placar ficou dessa maneira antes do apito final.

Próximos compromissos

Antes de enfrentar o Young Boys pela fase de grupos da Champions League, o RB Leipzig terá pela frente o Borussia Dortmund no próximo sábado (9), às 14h30 (horário de Brasília), em confronto direto pelo G-4 da Bundesliga, no Signal Iduna Park.

Por outro lado, o Heidenheim vai receber o Darmstadt pelo Campeonato Alemão e também no mesmo dia, às 11h30, na Voith-Arena.