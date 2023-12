Borussia Dortmund pode retomar a terceira posição da Bundesliga nesta rodada

Há duas partidas sem perder na temporada, o Borussia Dortmund retorna a campo pelo Campeonato Alemão e dessa vez para enfrentar o líder Bayer Leverkusen neste domingo (03), às 13h30 (horário de Brasília), através da 13ª rodada, na BayArena.

Na tabela de classificação da Bundesliga, os aurinegros aparecem na quarta colocação com 24 pontos. Além disso, o BVB também busca engrenar de vez na competição para sonhar com a liderança nos próximos jogos restantes.

Diante do Leverkusen, o Borussia Dortmund pode retomar a terceira posição do Campeonato Alemão, em caso de vitória neste fim de semana.

No entanto, o time comandado pelo técnico Edin Terzic terá que torcer por um tropeço do Stuttgart, que ainda entra em campo nesta rodada contra o Werder Bremen em casa.

Dessa forma, o Borussia Dortmund também pode quebrar com a invencibilidade do Bayer Leverkusen, que ainda não foi derrotado nesta atual temporada. Durante esse período, os leões conquistaram 17 vitórias e apenas um empate em 18 jogos disputados desde então.

Além disso, o Dortmund chega bastante embalado para o confronto do fim de semana, após classificação às oitavas de final da Champions League, ao derrotar o Milan fora de casa por 3 a 1 nesta terça-feira.

Borussia Dortmund terá força máxima contra o Leverkusen neste domingo

Para essa partida, o técnico Edin Terzic deverá escalar o Borussia Dortmund com força máxima e também com a maioria de seus titulares à disposição neste fim de semana.

Por outro lado, os aurinegros terão que lidar com os desfalques do atacante Julien Duranville e do meio-campista Felix Nmecha, que se recuperam de lesões no departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Borussia Dortmund também não sabe se vai poder contar com o zagueiro Niklas Süle, que está com febre e ainda é dúvida para enfrentar o Bayer Leverkusen.

Porém, o defensor não entra em campo desde o dia 11 de novembro, na derrota para o Stuttgart por 2 a 1, fora de casa pelo Campeonato Alemão, através da 11ª rodada.