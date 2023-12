Manchester United vence Chelsea e encosta no G4 da Premier League

Nesta quarta-feira (6), o Manchester United conseguiu uma vitória importante no Campeonato Inglês e a vítima dessa vez foi o Chelsea em casa por 2 a 1, em confronto válido pela 15ª rodada, no Old Trafford.

Os gols da vitória dos Red Devils foram anotados por Scott McTominay, que marcou duas vezes, enquanto Cole Palmer descontou para os visitantes.

Com o resultado em casa, o Manchester United pulou para a sexta colocação da Premier League nos 27 pontos somados e se aproximou cada vez mais do G4, graças ao tropeço do arqurrival Manchester City que foi derrotado para o Aston Villa na rodada.

Por outro lado, o Chelsea se manteve na décima posição com 20 pontos e se complicou cada vez mais na tabela de classificação do Campeonato Inglês.

Dessa forma, o Manchester United também voltou a vencer na Premier League e chega bastante embalado para enfrentar o Bayern de Munique na próxima semana pela última rodada da fase de grupos da Champions League.

Em contrapartida, o Chelsea chegou ao seu segundo tropeço fora de casa pelo Campeonato Inglês e pode ser ultrapassado na tabela de classificação ainda na próxima rodada.

McTominay faz dois e decide o clássico para o Manchester United

Atuando como mandante, o Manchester United teve a chance de abrir o placar aos cinco minutos do primeiro tempo com Bruno Fernandes, de pênalti. Porém, o camisa 8 acabou desperdiçando a cobrança e a bola acabou parando nas mãos do goleiro Robert Sánchez que fez a defesa.

No entanto, apesar do pênalti perdido, os Red Devils continuaram pressionando o Chelsea e inauguraram o marcador logo aos 18 minutos, com Scott McTominay, que aproveitou bate-rebate da defesa adversária para fazer 1 a 0.

Antes do intervalo, os Blues ainda empataram o clássico com Cole Palmer aos 44, após passe de Mudryk pela esquerda e chutou sem chances para o goleiro Onana que nada pode fazer.

Na volta para a etapa final, o Manchester United chegou ao segundo gol e novamente com McTominay, que recebeu cruzamento de Garnacho na segunda trave e cabeçou para decretar a vitória dos Red Devils no Old Trafford.

Próximos compromissos

Antes de enfrentar o Bayern de Munique pela Champions League, o Manchester United receberá o Bournemouth neste sábado (9) pela Premier League, às 12h (horário de Brasília), pela 16ª rodada, no Old Trafford.

Do mesmo modo, o Chelsea entra em campo no próximo domingo (10) pelo Campeonato Inglês e dessa vez para enfrentar o Everton fora de casa, às 11h, no Goodison Park.