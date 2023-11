Manchester United e Galatasaray empatam e se complicam na Champions

Nesta quarta-feira (29), Galatasaray e Manchester United só ficaram apenas no empate por 3 a 3 e se complicaram ainda mais por uma vaga nas oitavas de final da Champions League, em duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos, no RAMS Park, em Istambul.

Os gols da partida foram anotados por Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes e Scott McTominay, enquanto Hakim Ziyech (2x) e Kerem Aktürkoğlu marcaram para os mandantes.

Com o resultado, o Manchester United se manteve na lanterna do Grupo A nos míseros quatro pontos somados. Em contrapartida, os turcos aparecem na vice-liderança da chave, com cinco pontos.

Para avançar às oitavas da Champions, o Galatasaray joga apenas pelo empate na última rodada da fase de grupos contra o Copenhagen no dia 12 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Parken.

Do mesmo modo, o Manchester United precisa da vitória para se classificar à próxima fase e o desafio dessa vez será contra o Bayern de Munique no Old Trafford, também no mesmo dia.

No entanto, os Red Devils terão que torcer por um empate entre Galatasaray e Copenhagen, que também seguem na briga por uma vaga nas oitavas de final.

Galatasaray e United fazem jogo de seis gols pela Champions

Atuando em casa diante de sua torcida, o Galatasaray começou criando mais oportunidades, mas acabaram saindo logo atrás no placar.

Porém, foi o Manchester United que começou a gostar da partida e logo inauguraram o marcador aos 10 minutos com Garnacho, que recebeu passe de Bruno Fernandes e bateu forte com a perna esquerda para vencer o goleiro Muslera.

Após o primeiro gol, os Red Devils ainda ampliaram o placar com Bruno Fernandes, que dominou de fora da área e soltou a bomba para fazer 2 a 0, aos 17 minutos.

Mesmo em desvantagem, o Galatasaray conseguiu diminuir o placar aos 27, com Ziyech que cobrou falta na entrada da área, a bola acabou batendo na barreira e enganou o goleiro Onana, que estava mal posicionado no lance.

Antes do intervalo, os turcos voltaram a pressionar o Manchester United e chegaram a empatar com Icardi aos 42. Porém, o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

Na volta para o segundo tempo, os Red Devils chegaram ao terceiro gol aos 9 minutos com McTominay, que recebeu cruzamento pela direita de Wan-Bissaka e desviou para o fundo das redes de Muslera.

Porém, o Galatasaray não se entregou e mais uma vez diminuiu o placar aos 17 com Ziyech, que cobrou falta pela direita e graças a mais uma falha de Onana, que colocou a bola para dentro do gol.

Ainda na segunda etapa, os mandantes conseguiram chegar ao empate aos 26, com Akturkoglu, que recebeu passe de dentro da área e bateu forte para deixar tudo igual.

Próximos compromissos

Antes da retomada da Champions League, o Manchester United terá desafio importante neste sábado e dessa vez para enfrentar o Newcastle fora de casa, às 17h (horário de Brasília), pela 14ª rodada da Premier League.

Por outro lado, o Galatasaray enfrentará o Pendikspor pelo Campeonato Turco, também no mesmo dia, às 13h.