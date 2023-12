Manchester United pode encostar no G4 da Premier League na rodada

Após ser derrotado para o Newcastle por 1 a 0 no último fim de semana, o Manchester United vai em busca de recuperação em casa pelo Campeonato Inglês e o próximo desafio será contra o Chelsea nesta quarta-feira (06), em confronto válido pela 15ª rodada, às 17h15 (horário de Brasília), no Old Trafford.

Na tabela de classificação da Premier League, os Red Devils aparecem na sétima colocação com 24 pontos somados. Dessa forma, o Manchester precisa do resultado em casa para engrenar de vez na competição.

Diante do Chelsea, o time comandado pelo técnico Erik ten Hag também pode encostar no G-4 do Campeonato Inglês, em caso de vitória sobre o rival nesta quarta-feira.

No entanto, o Manchester United terá que torcer por tropeços de Tottenham e Newcastle, que ainda entram em campo pela Premier League nesta rodada.

Atuando como mandante, o United não vem tendo um bom aproveitamento nos últimos jogos. Durante esse período, os Red Devils conquistaram quatro triunfos e três derrotas dentro de seus domínios.

Além disso, os Red Devils também buscam espantar a má fase nesta atual temporada, após um empate e um revés, incluindo Premier League e Champions League.

Porém, a última vitória do Manchester United foi justamente contra o Everton por 3 a 0, com gols de Garnacho, Martial e Rashford, através da 13ª rodada do Campeonato Inglês.

Manchester United segue sem poder contar com Casemiro para enfrentar o Chelsea

Para essa partida, o treinador Erik ten Hag terá que lidar com o desfalque do volante Casemiro, que ainda se recupera de lesão muscular na coxa direita e fica de fora da lista de relacionados da comissão técnica nesta quarta-feira.

Além de Casemiro, o United também não vai poder contar com os zagueiros Jonny Evans e Lisandro Martínez, o lateral-esquerdo Tyrell Malacia, os meio-campistas Mason Mount e Christian Eriksen e o atacante Amad Diallo, que estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o Manchester United aposta muito no talento do português Bruno Fernandes, que vem sendo a principal arma ofensiva dos Red Devils nesta atual temporada.