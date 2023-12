United busca se reorganizar diante do Newcastle após jogo duro na Champions

Neste sábado (02) Newcastle United e Manchester United se enfrentam no St. James Park pela décima quarta rodada da Premier League, o Newcastle chega como favorito da partida devido a boa sequência de jogos, diferente do United que vem enfrentando algumas diversidades no elenco.

Caos no inferno

Os Diabos Vermelhos já vem vivenciando uma era menos competitiva e com poucos títulos desde a saída do lendário Sir Alex Ferguson e com conflitos entre a torcida com os atuais donos, a família Glazer.

Nesta temporada, o time de Manchester mostrou uma imagem completamente diferente do ano passado no pós Copa do Mundo. Recentemente o clube sofreu com um golpe duro após o Galatasaray buscar um empate em um jogo em que era dominado pelos ingleses.

Disputa do Manchester United contra o Galatasaray (Foto: Manchester United/Divulgação)

Onana, que antes era o herói do time, que tinha buscado a redenção de suas falhas, voltou novamente a ser atacado pelos torcedores após a atuação abaixo da expectativa em jogo decisivo. De melhor goleiro da Champions no ano passado a um prejuízo de quase R$ 300 milhões.

Alguns rumores indicam que Onana estaria receoso de participar das eliminatórias da AFCON por chance de perder a titularidade para o turco Altay Bayindir.

Na Premier League o United tem melhor aproveitamento, são quatro vitórias em cinco jogos, o último jogo foi a melhor performance do time até agora, com 3 a 0 sobre o Everton fora de casa e direito a gol de bicicleta de Alejandro Garnacho.

Provável escalação: André Onana; Luke Shaw, Harry Maguire, Lindelöf e Wan Bissaka; Ambarabat, McTominay e Bruno Fernandes; Marcus Rashford, Højlund e Antony;

Magpies a todo vapor

O Newcastle está tentando emplacar uma boa sequência no Campeonato Inglês e é possível notar que o fator casa influencia muito o tipo de jogo do time, demonstrando ser um time perigoso dentro do St. James Park.

As últimas cinco partidas dentro de casa foram todas marcadas com vitórias, a mais recente foi contra o Chelsea, com o placar de 4 a 1 para os Magpies. Adversários muito grandes já caíram contra os Geordies, como o Arsenal que perdeu por 1 a 0, ou o Manchester City que perdeu por 1 a 0 pela Copa da Liga Inglesa.

O Newcastle United, assim como o Manchester, vem de um empate por 1 a 1 com o PSG na Champions League, final doloroso para a Toon Army com um pênalti nos acréscimos que foi convertido por Kylian Mbappe.

Jogo entre PSG e Newcastle pela Champions | Foto: Fabian Schär/Divulgação

Provável escalação: Nick Pope; Tino Livramento, Schär, Lascelles e Trippier; Joelinton, Bruno Guimarães e Miley; Anthony Gordon, Alexander Isak e Almirón;

Últimos duelos entre Newcastle e Manchester

A última partida entre os dois times ocorreu ainda este ano pela Carabao Cup em novembro, com vitória do Newcastle por 1 a 0, eliminando os Red Devils da competição.

As outras quatro últimas partidas tiveram uma vitória para o Newcastle, uma para o United e dois empates.