Conheça o Al-Ahly, um dos times mais tradicionais do mundo

Nesta segunda feira (18), o Fluminense começa sua trajetória no Mundial de Clubes. Porém, para chegar na tão sonhada final, terá que passar primeiro por um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do mundo, o Al-Ahly.

O "Nacional" (como seria conhecido o clube caso seu nome fosse traduzido para o português), eliminou a sensação do campeonato Al-Itihad de Benzema, Kanté, Fabinho e companhia.

Os egípcios chegam a sua nona participação no Mundial e já chegou cinco vezes as semifinais do torneio. Nos últimos quatro anos, o clube africano chegou três vezes a esta fase. É o segundo clube com mais participações na história, apenas atrás dos neozelandeses, Auckland City.

Na edição de 2021, que ocorreu em fevereiro de 2022, a equipe enfrentou outro time brasileiro nesta fase, o Palmeiras, time que havia enfrentado um anos antes e vencido na disputa de terceiro e quarto, mas foi desta vez foi eliminado. O time coleciona três terceiros colocados sendo em 2006, 2020 e em 2021. Em 2022 perdeu a disputa para o Flamengo e acabou em quarto lugar.

Para conseguir igualar a melhor campanha da história de um time africano o Al-Ahly terá que fazer algo que nunca conseguiu, chegar na final. Em 2010, o Mazembe derrotou o Internacional e perdeu a final para a Inter de Milão. Em 2013 o Raja-Casablanca bateu o Atlético-MG de Ronaldinho Gaúcho, mas perdeu a final para o Bayern. Essas foram as melhores campanhas de um clube do continente africano.

Um dos maiores do mundo

O clube egípcio é um dos times que mais tem títulos dentro de todos os clubes mundiais. No total são contabilizados 24 troféus oficiais, mas no total são 11 títulos da Liga dos Campeões da CAF, sendo nove deles conquistado no século XXI, 43 títulos do campeonato nacional, além de 38 copas. O clube também nunca foi rebaixado.

O clube foi fundado em 1907 e em 2001 recebeu o título de “Clube Africano do Século XX” pela Confederação Africana de Futebol. Também já recebeu o prêmio de "melhor clube do ano" seis vezes, também entregue pela CAF.

Em questão de torcedores, o "Nacional", é uma das maiores. Para o time sua torcida conta com 50 milhões de pessoas, porém para a FIFA são "apenas" 30 milhões de torcedores.

No atual ano o time aprovou a maior renda de sua história, 3,087 bilhões de libras egípcias, na cotação atual seriam R$ 495 milhões. O Fluminense esse ano, mesmo com o título da Libertadores, projetou R$ 365 milhões.

Hoje mais um capítulo dessa belíssima história é escrito contra, novamente, um brasileiro, às 15h, no Estádio King Abdullah Sports City.