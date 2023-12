Manchester City tenta se manter invicto na fase de grupos da Champions

Após vencer o Luton Town por 2 a 1 no último domingo (10), na Premier League, o Manchester City terá mais um desafio pela frente, dessa vez para enfrentar o Estrela Vermelha nesta quarta-feira (13), pela última rodada da fase de grupos da Champions League, às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado.

Na tabela de classificação do Grupo G, os Citizens aparecem na liderança com 15 pontos somados, obtendo cinco vitórias em cinco jogos disputados.

No entanto, o Manchester City já está classificado para as oitavas de final da Champions League, além de assegurar a primeira posição do grupo.

Dessa forma, a equipe comandada por Pep Guardiola pode terminar a fase de grupos com a melhor campanha, ao lado do Real Madrid, que ontem derrotou o Union Berlin de virada por 3 a 2.

Além disso, o Manchester City busca manter os 100% de aproveitamento na Champions League em caso de vitória sobre o Estrela Vermelha fora de casa nesta quarta-feira.

Antes de embarcar para a Arábia Saudita para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, os Sky Blues ainda entrarão em campo pelo Campeonato Inglês neste sábado (16) contra o Crystal Palace, pela 17ª rodada, às 12h, no Etihad Stadium.

Nas semifinais do Mundial de Clubes, o Manchester City terá pela frente o vencedor do confronto entre Urawa Reds e León, que se enfrentam pelas quartas de final nesta sexta-feira (15), às 11h30, no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá.

Manchester City terá que lidar com vários desfalques importantes

Diante do Estrela Vermelha, Pep Guardiola terá que lidar com os desfalques de Kevin De Bruyne, Jeremy Doku e Erling Haaland, que estão entregues ao departamento médico e seguem fora de combate.

Em contrapartida, os Citizens apostam muito na boa fase do atacante Julián Álvarez, que é o vice-artilheiro do City na Champions, com quatro gols marcados.

Além disso, o atacante argentino também pode se igualar a Haaland na artilharia geral, caso balance as redes nesta quarta-feira.