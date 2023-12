Manchester City domina, mas leva o empate no fim contra o Crystal Palace

Em um jogo com muito controle do Manchester City, o Crystal Palace buscou o empate no fim e a partida terminou empatada em 2 a 2, em jogo válido pela 17ª rodada da Premier League, neste sábado (16). Jack Grealish e Rico Lewis marcaram para os Citizens, enquanto Mateta e Olise descontaram para o Palace.

Manchester City domina e sai na frente

Aos 4 minutos, Walker cruzou na área para Julián Álvarez cabecear no cantinho, mas Dean Henderson fez grande defesa. Com a volta do Rodri no meio-campo, o time de Guardiola se mostrou muito mais organizado e conseguiu controlar melhor o jogo.

Aos 23 minutos, Ruben Dias carregou, tocou para Foden na entrada da área, que deu um passe brilhante para Jack Grealish livre para o atacante abrir o placar para os Citizens, o terceiro gol consecutivo do inglês na Premier League. O lance chegou a ser revisado pelo VAR, mas o camisa 10 estava em posição legal.

Manchester City quer mais para ficar tranquilo no jogo

City dominou durante todo o primeiro tempo, mesmo após ficar com a vantagem no placar, e na volta do intervalo não foi diferente. Aos seis minutos, em uma bola parada, Julián Álvarez bateu direto e acabou fazendo o segundo gol, mas o lance foi anulado porque Rodri, que estava impedido, participou da jogada. E aos 8’, Grealish tocou forte, Foden escorou de primeira, e Rico Lewis chutou forte para ampliar o marcador. O Crystal Palace muitas vezes ficava todo recuado dentro de campo, e às vezes formava uma linha defensiva de seis na defesa.

Foto: Divulgação/Manchester City

Crystal Palace reage para buscar o empate

Aos 17 minutos, Bernardo Silva pegou de primeira na entrada da área, e Dean Henderson voou para fazer uma defesaça. Aos 30 minutos, o Crystal Palace teve a sua reação. Mitchell deu um belo lançamento para Schlupp, que ganhou da marcação e cruzou rasteiro para Jean-Philippe Mateta diminuir o marcador.

Na reta final, o técnico do Palace, Roy Hogdson, chegou a fazer algumas mudanças para tentar buscar o empate, mas o Manchester City continuou controlando a partida.

Aos 41’, Bernardo Silva recebeu na direita e bateu colocado para Dean Henderson defender mais uma. Mas nos acréscimos, Foden derrubou Mateta dentro da área e o árbitro marcou pênalti para o Crystal Palace. Olise foi para a cobrança e bateu com muita categoria para empatar no fim.

Foto: Divulgação/Crystal Palace

Classificação e próximos jogos

Com o empate, o Manchester City permanece na 4ª posição, com 34 pontos, e pode ver o líder Liverpool, que ainda vai jogar na rodada, abrir seis pontos. O próximo encontro dos Citizens será nesta terça-feira (19), contra o time japonês Urawa Reds, pela semifinal do Mundial de Clubes.

O Crystal Palace, por outro lado, conseguiu um ponto importante para se distanciar da briga contra o rebaixamento, chegando a 17 pontos. A equipe volta a campo na quinta-feira (21), para enfrentar o Brighton, dentro de casa, pela 18ª rodada da Premier League.