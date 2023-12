Tottenham pode entrar no G4 da Premier League em caso de vitória na rodada

Após derrotar o Newcastle por 4 a 1 no último fim de semana, o Tottenham entra em campo novamente pelo Campeonato Inglês e dessa vez para enfrentar o Nottingham Forest nesta sexta-feira (15), pela abertura da 17ª rodada, às 17h (horário de Brasília), no City Ground.

Na tabela de classificação da Premier League, os Spurs aparecem na quinta colocação com 30 pontos e com isso precisam do resultado fora de casa para sonhar com uma vaga direta na próxima edição da Champions League.

Dessa forma, o Tottenham Hotspur também pode entrar no G4 do Campeonato Inglês em caso de vitória sobre o Nottingham Forest nesta rodada.

Para conseguir esse objetivo, o time comandado pelo técnico Ange Postecoglou precisa torcer por um tropeço do Manchester City, que ainda entra em campo neste sábado contra o Crystal Palace, antes de embarcar a Arábia Saudita para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA.

Atuando como visitante, o Tottenham possui o quarto melhor aproveitamento fora de casa pela Premier League, com quatro vitórias, três empate e apenas uma derrota em oito jogos disputados.

Além disso, os Spurs também buscam retornar ao topo do Campeonato Inglês, mesmo estando sete pontos atrás do líder Liverpool, que ainda enfrenta Manchester United neste domingo.

Tottenham terá vários desfalques contra o Nottingham Forest nesta sexta-feira

Para essa partida, o Tottenham terá que lidar com os desfalques de Alfie Whiteman, Eric Dier, Manor Solomon, Ivan Perisic, Ryan Sessegnon, James Maddison, Rodrigo Bentancur, Ashley Phillips e Micky van de Ven, que seguem se recuperando de lesões no departamento médico e ficam de fora da partida desta sexta-feira.

Por outro lado, os Spurs apostam muito na boa fase do atacante Son Heung-min, que é o artilheiro do time londrino na Premier League, com 10 gols marcados e só ficando apenas atrás de Erling Haaland, do Manchester City e Mohamed Salah, do Liverpool.

Além do sul-coreano, o técnico Ange Postecoglou ainda conta com Richarlison, que assumiu a função de centroavante do Tottenham, após a saída do ídolo Harry Kane, que se transferiu para o Bayern de Munique nesta atual temporada.