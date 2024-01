Bayer Leverkusen busca estrear 2024 com vitória na retomada da Bundesliga

Há 25 jogos sem perder nesta atual temporada, o Bayer Leverkusen entra em campo novamente pelo Campeonato Alemão e o desafio dessa vez será contra o Augsburg neste sábado (13), através da 17ª rodada, às 11h30 (horário de Brasília), na WWK Arena.

Na tabela de classificação da Bundesliga, os Werkself seguem firmes na primeira colocação com 42 pontos conquistados, incluindo 13 vitórias e apenas três empates.

No entanto, o Bayer Leverkusen tenta ampliar ainda mais sua vantagem na liderança do Campeonato Alemão, em caso de vitória sobre o Augsburg na rodada. No entanto, os leões precisam torcer por um tropeço do Bayern de Munique, que ainda entra em campo nesta rodada contra o Hoffenheim.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso buscam estrear com o pé direito em 2024 na Bundesliga para se aproximar cada vez mais da conquista inédita e também quebrando com a hegemonia de 11 temporadas do Bayern, seu principal concorrente na luta pelo título.

Além disso, o Bayer Leverkusen é o único clube das cinco principais ligas europeias que ainda não foi derrotado nesta atual temporada, com 22 vitórias e três empates, incluindo Campeonato Alemão, Europa League e DFB-Pokal.

Pelo torneio da UEFA, os Werkself terminaram com a melhor campanha na fase de grupos, se classificando em primeiro lugar com 18 pontos somados em seis partidas.

Enquanto na Copa da Alemanha, o Bayer Leverkusen passou pelo Teutonia Ottensen, Sandhausen e Paderborn 07 e agora vão enfrentar o Stuttgart nas quartas de final, com data marcada para o dia 6 de fevereiro, na BayArena.

Bayer Leverkusen terá desfalque de peso contra o Augsburg pelo Campeonato Alemão

Para essa partida, o Leverkusen terá que lidar com um desfalque de peso e trata-se do atacante Victor Boniface, que sofreu uma contusão no adutor da coxa direita enquanto se preparava para disputar a Copa Africana de Nações e só deve retornar aos gramados em abril.

Além do nigeriano, o técnico Xabi Alonso também não vai poder contar com o lateral-direito Arthur, que ainda segue se recuperando de lesão no departamento médico.