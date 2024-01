Bayern de Munique vence Hoffenheim no retorno do Campeonato Alemão

Nesta sexta-feira (12), a Bundesliga retornou após a pausa de inverno com a partida entre Bayern de Munique e Hoffenheim na Allianz Arena. Com dois gols de Musiala é um de Harry Kane, os Bávaros venceram por 3 a 0 e mantém viva a perseguição contra o Bayer Leverkusen.

Musiala fez a diferença

Os primeiros quinze minutos foram conforme o esperado. Domínio da posse de bola do Bayern de Munique e com escapadas em contra-ataque dos visitantes, principalmente com o jovem Beier. O problema foi a falta de criatividade dos Bávaros que insistiam em jogadas pelo meio.

Até que no minuto 18, na cobrança de escanteio ensaiada, Sané rolou para Musiala que invadiu a área e encheu o pé direito. A bola pegou na trave e entrou, o primeiro gol do Campeonato Alemão em 2024.

O Hoffenheim chegava muito pouco e com finalizações de longa distância, o croata Kramaric e o alemão Stach arriscaram, mas a bola foi por cima do gol. Die Hoffe, apelido do time visitante, errou na saída de jogo e quase que os donos da casa aumentaram o placar com Raphael Guerreiro, depois de grande jogada entre Sane e Harry Kane.

Primeiro tempo encerrado com um amplo domínio do Bayern, quase 70% de posse de bola e sete finalizações.

Duas vezes Musiala

O teor da segunda etapa foi um pouco diferente, o Hoffenheim tinha mais a posse e tentava chegar para o empate, mas sem sucesso. Eles aproveitavam os erros defensivos do Bayern e levavam certo perigo.

Os Bávaros então acordaram no jogo e até fizeram o segundo gol com o Sane, mas Harry Kane estava impedido no início do lance e o tento foi anulado.

Após isso, uma baita pressão do time da casa. Kane recebeu dentro da área e bateu travado pela zaga. Pouco tempo depois, Musiala chutou forte de fora da área e a bola explodiu na trave. No rebote Müller não conseguiu pegar em cheio e o goleiro Baumann fez a defesa. A melhor chance foi com Laimer que recebeu um bolão de Müller, bateu firme e de novo Baumann salvou o Hoffenheim.

Depois desse sufoco foi a fez do Die Hoffe assustar os vermelhos. Na primeira chance após cobrança de escanteio, Maximilian Beier cabeceou na pequena área e Neuer fez um milagre para salvar o time mandante.

Após esse lance, o goleiro Baumann deu um chutão para o campo de ataque que achou Kramaric livre, ele ficou cara a cara com Neuer que fez mais uma defesa. Três minutos depois, foi a vez do travessão entrar em ação após chute de Beier. Pressão absurda do Hoffe.

Quem não faz… Mais uma vez Musiala fez a jogada, tocou para Sane que só ajeitou para o jovem alemão marcar o segundo dele e o segundo do Bayern. Grande jogo no segundo tempo. As coisas para o Hoffenheim azedaram de vez quando Promel, que já tinha cartão amarelo, chegou duro em cima de Mathys Tel e foi expulso.

Ainda deu tempo para o gol do craque Harry Kane já aos 45 minutos. O camisa 9 inglês recebeu passe de Goretzka, girou e aumentou a vantagem é sacramentar mais uma vitória Bávara no campeonato.

Tabela e sequência

Com a vitória, o Bayern de Munique chegou aos 41 pontos em 16 jogos e fica a um pontinha de distância em relação ao líder Bayer Leverkusen. O Hoffenheim, já com 17 partidas, fica na sétima posição de momento com 24 pontos somados e pode ser ultrapassado ainda na rodada.

Os Bávaros voltaram a campo apenas no domingo (21) em duelo contra o Werder Bremen em casa. Die Hoffe retornará aos gramado no sábado (20) também fora de casa contra o Freiburg.

Vale destacar que o Bayern de Munique tem uma partida a menos que será contra o Union Berlim. Na ocasião o confronto foi adiado devido à forte nevasca que caia na Allianz Arena.